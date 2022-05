Ostratickí ovocinári začali so samozberom jahôd ako prví v regióne

Na snímke žena zbiera jahody počas prvého dňa samozberu jahôd na poli v Návojovciach, miestnej časti Partizánskeho v pondelok 23. mája 2022. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Partizánske 23. mája (TASR) - Ostratickí ovocinári začali v pondelok so samozberom jahôd ako prví v regióne. Jahody tento rok vysadili v mestskej časti Partizánskeho Návojovce na ôsmich hektároch, nevyhli sa im ani prízemné mrazy, pre ktoré prišli o časť úrody. Pre stúpajúce náklady pristúpili i k zvýšeniu cien.Možnosť samozberu využila i Miroslava z Malých Uheriec.uviedla Miroslava s tým, že jahody jej rodina nebude spracovávať, ale ich skonzumuje.povedal pre TASR Branislav Šebo zo spoločnosti Fructop.Dĺžka samozberu bude podľa neho závisieť od počasia a dopytu ľudí, potrvať by mal tri až štyri týždne. "Jahody, ktoré sú v plnej rodivosti, máme vysadené na ploche približne osem hektárov. Ako každý rok aj teraz nás neobišli prízemné mrazy. Jahody sme museli približne desaťkrát zakrývať pred každou výstrahou. Úrodu sa nám podarilo zachrániť, straty boli na úrovni 20 percent, nie je to nič tragické, jahôd zostalo na porastoch stále dosť," priblížil Šebo.Ľudia tento rok za jahody zaplatia viac.ozrejmil Šebo.Ovocie zbiera firma aj prostredníctvom vlastných zamestnancov, brigádnikov volá podľa potreby. Spoločnosť plánuje rozšíriť sortiment o nové druhy ovocia.dodal Šebo s tým, že ďalšie plány firmy budú závisieť od vývoja cien komodít a ostatných poľnohospodárskych produktov.