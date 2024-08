Ostrov Ameland skúša využiť prílivové prúdy na výrobu elektriny

Brusel/Amsterdam 12. augusta (TASR) - Asi 700 domácností na ostrove Ameland, ktorý je súčasťou Západofrískych ostrovov na pomedzí Severného mora a Waddenského mora, môže do konca tohto roka získať elektrinu z prílivovej energie. V pondelok na to upozornil holandský informačný portál DutchNews.nl.



Spoločnosti so sídlom vo Frízsku a Groningene podľa DutchNews.nl investovali milióny eur do niekoľkých projektov v oblasti prílivovej energie. Prvý z nich vstúpil do skúšobnej fázy pri pobreží ostrova Ameland.



Ak budú skúšky pri pobreží ostrova úspešné, obyvatelia Amelandu sa už do konca tohto roka môžu napojiť na nový druh energetického zdroja.



Spoločnosť SeaQurrent, zaoberajúca sa prílivovou energiou, vyvinula takzvaného prílivového "šarkana" pripevneného ku káblu, ktorý je spojený s generátorom a využíva hydrokinetickú energiu prílivových a morských prúdov. Pohyb šarkana vyvolaný prúdmi vytvára energiu, ktorá sa potom prenáša z generátora na pevninu.



Uvedená schéma je v súlade s plánmi ostrova Ameland stať sa uhlíkovo neutrálnym ostrovom do roku 2035, teda 15 rokov pred zvyškom krajiny. Mnohí z obyvateľov ostrova už majú podiely v miestnom fotovoltickom parku na ostrove.



Miestne úrady upozornili, že veterné elektrárne v tejto zóne neprichádzajú do úvahy, pretože vysoké turbíny by pokazili prírodnú krásu ostrova.



Spoločnosť SeaQurrent dostala dotáciu vo výške 2,5 milióna eur od vládneho fondu pre udržateľnosť, aby mohla uviesť tento typ prílivového generátora na trh. Spoločnosť dúfa, že skúška, ak bude úspešná, pritiahne ďalšie investície do tohto sľubného projektu.



Najlepším miestom pre nové energetické parky by bolo Waddenské more, ktoré je súčasťou Severného mora a nachádza sa na severozápade Holandska medzi pevninou a reťazou Západofrískych ostrovov, pričom celá oblasť prechádza za hranice do Nemecka a Dánska. Výhodou tejto oblasti sú silné prílivové prúdy medzi ostrovmi, veľa však bude závisieť aj od toho, aký vplyv bude mať prílivový šarkan na životné prostredie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)