Otázka obnovenia jadrových elektrární rozdeľuje nemeckú koalíciu
Nemecko pred tromi rokmi ukončilo využívanie jadrovej energie.
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) - Návrh na obnovenie prevádzky nedávno odstavených jadrových elektrární v Nemecku, s ktorým vystúpil predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom parlamente Jens Spahn, narazil medzi koaličnými sociálnymi demokratmi na odpor. Nie je zmysluplné viesť stále tie isté diskusie, uviedol Dirk Wiese, tajomník poslaneckého klubu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pre štvrtkové vydanie denníka Rheinische Post. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Jadrová energia je „najdrahšia a najnebezpečnejšia zo všetkých zdrojov energie a otázka konečného úložiska rádioaktívneho odpadu nie je dodnes vyriešená“, povedal Wiese. Jadrová energia navyše podľa neho nie je zdrojom, ktorý by bol k dispozícii v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. „Zameriavajme sa na budúcnosť, na rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie ako ekologické, cenovo dostupné a spoľahlivé riešenie. Toto riešenie doplnia moderné plynové elektrárne a batériové úložiská,“ dodal sociálnodemokratický politik.
Kresťanský demokrat Spahn v stredu (15. 4.) vyhlásil, že v čase, keď iné krajiny investujú desiatky miliárd eur do výstavby nových reaktorov, by Nemecko malo uvažovať o obnovení svojich elektrární. „Mohli by sme naše nedávno odstavené jadrové elektrárne opäť uviesť do prevádzky s výrazne menšími nákladmi. Určite sa o tom oplatí diskutovať,“ povedal.
Nemecko pred tromi rokmi ukončilo využívanie jadrovej energie. Posledné tri elektrárne boli odstavené v polovici apríla 2023. Kancelár Friedrich Merz označil rozhodnutie predchádzajúcich vlád o rozchode s jadrom za nezvratné.
Jadrová energia je „najdrahšia a najnebezpečnejšia zo všetkých zdrojov energie a otázka konečného úložiska rádioaktívneho odpadu nie je dodnes vyriešená“, povedal Wiese. Jadrová energia navyše podľa neho nie je zdrojom, ktorý by bol k dispozícii v krátkodobom alebo strednodobom horizonte. „Zameriavajme sa na budúcnosť, na rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie ako ekologické, cenovo dostupné a spoľahlivé riešenie. Toto riešenie doplnia moderné plynové elektrárne a batériové úložiská,“ dodal sociálnodemokratický politik.
Kresťanský demokrat Spahn v stredu (15. 4.) vyhlásil, že v čase, keď iné krajiny investujú desiatky miliárd eur do výstavby nových reaktorov, by Nemecko malo uvažovať o obnovení svojich elektrární. „Mohli by sme naše nedávno odstavené jadrové elektrárne opäť uviesť do prevádzky s výrazne menšími nákladmi. Určite sa o tom oplatí diskutovať,“ povedal.
Nemecko pred tromi rokmi ukončilo využívanie jadrovej energie. Posledné tri elektrárne boli odstavené v polovici apríla 2023. Kancelár Friedrich Merz označil rozhodnutie predchádzajúcich vlád o rozchode s jadrom za nezvratné.
