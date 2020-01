OTP Banka rokuje o prevzatí so záujemcami, klienti sa nemusia obávať

Bratislava 9. januára (TASR) - O prevzatie OTP Banky na Slovensku prejavilo záujem niekoľko konkurenčných bánk. Banka uviedla, že so záujemcami rokuje, klientom poskytuje naďalej plnohodnotné služby.



"So záujemcami sa uskutočňujú rokovania a o ďalšom postupe sa rozhodne až po zhodnotení záväzných ponúk. Pre klientov poskytuje OTP Banka na Slovensku naďalej plnohodnotné služby a aj v prípade rozhodnutia o prevzatí inou bankou sa na tom nič nezmení," uviedol pre TASR hovorca OTP Banky Slovensko Róbert Varšányi.



Tiež doplnil, že banka garantuje plnenie všetkých záväzkov voči svojim klientom. "Všetky vklady klientov sú chránené Fondom ochrany vkladov podľa zákona. Skupina OTP ukončila v uplynulých rokoch viac ako desať akvizícií alebo integrácií s inými bankami. Podľa našich skúseností zmena vlastníka v žiadnom z týchto prípadov nemala vplyv na každodennú obsluhu a poskytovanie služieb klientom," dodal Varšányi.



O odchode zo Slovenska informoval v stredu (8. 1.) predseda Predstavenstva OTP Sándor Csányi. Urobiť by tak mala tento rok do jari. Banka tiež uviedla, že sa jej v uplynulých rokoch nepodarilo zvýšiť svoj podiel na slovenskom trhu nad 3 %. "Naším plánom je zvýšiť podiel na trhu všade, kde pôsobíme," uviedol Csányi s tým, že banka pôsobí v 12 európskych krajinách, plánuje expandovať do nových štátov, a možno aj za hranice Európy. Dodal, že sa obzerá aj po niektorých ázijských trhoch.