Bratislava 1. októbra (TASR) – OTP Banka Slovensko je od piatka pod značkou ČSOB, právne sa zlúčili. Všetci doterajší klienti OTP Banky Slovensko sa automaticky stávajú klientmi ČSOB Banky. V súvislosti s touto zmenou nie sú nutné z ich strany žiadne aktívne kroky. Zlúčením sa pre klientov tiež nijako nemení nastavenie produktov a služieb zriadených ešte v OTP Banke Slovensko.



Ďalším krokom bude technické spájanie oboch bánk realizované v horizonte nasledujúcich mesiacov. Aj po právnom zlúčení bánk môžu klienti naďalej využívať produkty a služby bývalej OTP rovnako ako doteraz vrátane vydanej platobnej karty a čísla účtu. Nemení sa ani elektronické bankovníctvo a prihlasovacie údaje. V platnosti a nezmenené zostávajú všetky ich zmluvné vzťahy uzatvorené s bankou.



Prechod na produkty ČSOB bude postupný a o jednotlivých krokoch súvisiacich s aktiváciou produktov bude banka klientov informovať. Zároveň ich ubezpečuje, že v súvislosti so zlúčením obidvoch bánk nie je potrebné robiť z ich strany žiadne aktívne kroky ani navštíviť pobočku.



"Máme za sebou takmer rok intenzívnych príprav na proces zlúčenia oboch bánk do jednej ešte silnejšej so širšou ponukou možností. Dnešný deň je tak v celom tomto procese kľúčovým míľnikom, keď sa všetci doterajší klienti a klientky OTP Banky Slovensko automaticky stávajú klientmi ČSOB," komentoval generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.