Otrasy na trhoch podporili zisk banky Goldman Sachs

New York 14. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs oznámila za 1. štvrťrok tohto roka rast tržieb aj zisku, pričom tempo rastu prekonalo očakávania ekonómov. Banku výrazne podporili súčasné výkyvy na trhoch, ktoré jej priniesli rekordné príjmy z obchodovania s akciami. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Zisk Goldman Sachs dosiahol za 1. štvrťrok 4,74 miliardy USD (4,18 miliardy eur). Na porovnanie, za rovnaké obdobie minulého roka vykázala banka zisk 4,13 miliardy USD. Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 14,12 USD oproti 11,58 USD/akcia pred rokom. Analytici pritom počítali so ziskom na úrovni 12,27 USD/akcia.



Tržby Goldman Sachs sa zvýšili o 6 % na 15,06 miliardy USD. Aj v tomto prípade banka prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami na úrovni 14,71 miliardy USD.



Výsledky výrazne podporila súčasná turbulentná situácia na trhoch. Príjmy banky z obchodovania s akciami vzrástli o 27 % na rekordných 4,2 miliardy USD, keď sa investori snažili upraviť svoje portfólio a zmierniť tak dôsledky zavádzania vysokých dovozných ciel americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Vzrástli aj príjmy z obchodovania s dlhopismi, komoditami a menami, a to o 2 %.



Navyše, výsledky banky podporili aj čisté úrokové výnosy (NII) a čiastočne pokles rezerv na krytie potenciálnych úverových strát. NII vzrástli medziročne o 111 % na 2,9 miliardy USD a rezervy na krytie úverových strát predstavovali 287 miliónov USD. Pred rokom dosiahli 318 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1346 USD)