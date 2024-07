OTS: Aké je Slovensko a Svet ?

Bratislava 4. júla (OTS) -Združenie vstupuje dňom 19. augusta do svojho 32. roka veku. Funguje výlučne z členského a príspevkov čestných, alebo aj bývalých členov.V závere septembra bude pokračovať videokonferenčnou diskusiou na tému. Hostia zo zahraničia budú ozrejmovať stav, vývoj a osud petrodolára. Uznávaní zdravotnícki lídri otvoria diskusiu o slovenskom zdravotníctve.Koncoročne 145. riadne zhromaždenie a celkove 297. podujatie sa uskutoční 12. decembra s prezentáciou laureátov. Diskusné témy sú takéto :Anketavznikla pred tridsaťjeden rokmi zarovno so združením Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor. V tomto roku počet laureátov prekročí hranicu tristo poctených osobností, firiem, inštitúcií zo SR a zo zahraničia, ktorých je ¼ z celkového počtu ocenených na základe tajného, resp. neverejného hlasovania.V tomto ročníku je do 3. júla nominovaných trinásť osobností, resp. firiem. Spolu dostali 6851 hlasov. Favoritov na udelenie Zlatého biatca je niekoľko, ale o laureátoch rozhodujú tak ako vo všetkých anketách nielen počty hlasov na www.hospodarskyklub.sk – baner ANKETY 2024, ale rovným dielom hlasy voliteľov, ktorí sa dostanú k slovu v závere novembra. Podľa získaných hlasov a ohlasov majú šancu na túto poctu D. Melichárková, ktorá sa vyše 61 rokov venuje ako pretekárka a trénerka džudu, M. Havran, autor a moderátor tv diskusnej relácie, športový tréner a fyzioterapeut D. Benicky žijúci v Kanade, no i PENTA HOSPITALS. Posledným nominovaným za 1. polrok je do konca júna vedúci Kancelárie prezidenta SR M. Špaček.V anketeje nominovaných len 7 osobností, ktoré spolu dostali 1037 hlasov. Na prvom mieste je bývalá prvá dáma USA, sociologička, právnička a spisovateľka M. Obamová. S odstupom za ňou sú D. Trump a V. Orbán.Dvadsiatyštvrtý ročník anketyje bez prekvapení. Nominovaných je len päť bánk, resp. poisťovní, čo je najmenej v histórii ankety. Najvyššie je J&T banka a v tomto roku po viacročnej „prestávke“ SlSp. Medzi nominovanými nie je zatiaľ ani mnohonásobný víťaz ankety Prvá stavebná sporiteľňa.Najsilnejší záujem návštevníkov www.hospodarskyklub.sk je „nominančne“ na anketu. V desiatom ročníku je zatiaľ nominovaných 21 osobností, ktoré dostali 4043 hlasov. Prvým je úspešný podnikateľ, dnes v pozícii predsedu DR Považskej cementárne, inšpirátor a organizátor pútnického miesta na hore Butkov, aj laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“. „Večne druhý až štvrtý“ má 952 hlasov. Za ním nasledujú „večne prvý“ predseda SOPKs 579 hlasmi a za ním má o dva hlasy menej generálna riaditeľka SNG. Za touto trojicou sa s citeľným odstupom drží prezidentka SR Z. Čaputová a s veľkým odstupom minister obrany SR R. Kaliňák (202 hlasov). Z opozičných činiteľov sú na tom najlepšie poslanci NR SR M. Viskupič 114 hlasov a L. Plaváková 92 hlasov.Anketapre verejnosť síce skončí tiež v závere roka, ale o laureátoch budú vo výročný deň hirošimskej tragédie rozhodovať členovia Medzinárodného mierového výboru, ktorý bol založený 8. mája 2015. Desať nominovaných získalo zatiaľ 5714 hlasov. Hlasy verejnosti favorizujú na túto poctuz USA s 2654 hlasmi, českého prof.s 1459 hlasmi, in memoriam kardinálaa prezidenta Srbskej republikyZdroj :NEF Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor