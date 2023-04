OTS: Audítor má striktne definované pravidlá a etický kódex

Bratislava 21. apríla (OTS) - Nového kandidáta na člena Európskeho dvora audítorov – po anabáze s Martinom Klusom, bude slovenská vláda riešiť v máji. V tejto súvislosti sa na položené otázky k danej problematike vyjadril aj prezident Slovenskej komory audítorov (SKAU) Ing. Milan Mozolák...



Nie je to tak dávno, čo vydal Výbor pre kontrolu rozpočtu negatívne stanovisko po vypočutí nového kandidáta na post slovenského člena Európskeho dvora audítorov (EDA) Martina Klusa, nominovaného vládou Eduarda Hegera. To, že šlo o pomerne veľkú hanbu potvrdzuje aj fakt, že jeho kandidatúru nepodporil nikto z 23 členov. Ako to vnímate vy, ako prezident Slovenskej komory audítorov?

- V prvom rade sa musím vyjadriť k profesii audítora. Licenciu ani na Slovensku nie je ľahké získať. Aby sa niekto stal štatutárnym audítorom, musí preukázať ekonomické znalosti, niekoľkoročnú povinnú prax, podrobne zdokumentovanú pod vedením iného audítora – školiteľa, absolvovať množstvo školení a úspešne zložiť pomerne ťažké niekoľkodňové skúšky. Až následne môžete požiadať o vydanie licencie a stať sa audítorom. Audítor je zároveň povinný ovládať nielen naše pravidlá a normy, ale aj medzinárodné štandardy a samozrejme európsku legislatívu. Profesia štatutárneho audítora je prísne regulovaná. Audítori neustále podliehajú pravidelnej kontrole kvality poskytovaných služieb zo strany Slovenskej komory audítorov a aj Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Musíme dodržiavať množstvo predpisov, zákonov a štandardov. Len tie majú cca 2500 strán. Štatutárny audítor má striktne definované pravidlá, hranice a etický kódex, ktorými sa musí nestranne riadiť – na rozdiel od politikov...



Predsa len, poškodilo podľa vás meno Slovenska uprednostnenie „zásluhovej“ politickej nominácie vlády Eduarda Hegera - na úkor nominovania kvalitného a rešpektovaného odborníka?

- Myslím si, že ani nie, skôr to veľmi sťaží situáciu novým nominovaným zástupcom Slovenska v európskych inštitúciách a ako ich budú vnímať kolegovia. K pánovi Klusovi sa ako odborníkovi na audit neviem vyjadriť. Počul som o ňom len ako o poslancovi SaS, štátnom tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí či ako o pedagógovi, špecializujúcemu sa na oblasť politológie a zahraničia. Členom SKAU nie je a ani nebol.



