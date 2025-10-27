< sekcia Ekonomika
OTS: Čo sa zmenilo od roku 2018?
Je vo svete menej hladu, nemocí, biedy a nevzdelanosti po páde „železnej opony“?
Autor OTS
Bratislava 27. októbra (OTS) - Takú otázku položil pápež Ján Pavol II. prostredníctvom kardinála J. Ch. Korca - Pripomenutie výzvy MMV spred siedmich rokov lídrom a verejnosti - Neoficiálne : traja noví laureáti „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“
Prvé podujatie v tridsiatom treťom roku života o čestnosti voči sebe a okoliu, kde sa kto nachádza, a s absolútnou zodpovednosťou za prioritu hodnôt, ktorou je MIER a pokračovanie našej civilizácie
Dve minúty pred pravým poludním vo štvrtok 23. októbra 2025 sa prihovoril účastníkom 148. riadneho zhromaždenia reprezentantov a celkove 302. podujatia združenia jeho predstaviteľ od 19. augusta 1993 Peter Kasalovský. Účasť potvrdilo 50 percent členov združenia, z nich 25 členov Medzinárodného mierového výboru zo SR a ČR osobne, jeden z ČR prostredníctvom videozáznamu zo Španielska a jeden z ČR zvukovým záznamom z Republiky Botswana na mobil. Prítomných bolo 36 riadnych členov a štyria hostia a medzi nimi aj predseda NKU SR Ľubomír Andrassy a predseda SOPK Peter Mihók. Ospravedlnilo sa z pracovných dôvodov 5 pozvaných členov – reprezentantov, zo zdravotných príčin piati a tiež dvaja hostia. Z programu bol pre ochorenie Ing. Jána Gabriela vynechaný jeho príspevok „Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší) život ? Dynamika hospodárstva“. Účastníci potvrdili bez pripomienok nových členov výboru vo volebnom období od 1. decembra 2025 do 30. 11. 2026. Osobitné uznanie vyjadrili účastníci aj otázkami na účastníčku ultra GOBI 400 km Ing. S. Kopčokovú a jej vynikajúci športový výkon a prezentáciu odmenili silným potleskom. Predsedajúci podujatia uprednostnil aj 80-minútovú neformálnu diskusiu. Podujatie trvalo bez desať minút 4 hodiny.
P. Kasalovský : Úvodné slovo „Čo urobili doteraz svetoví lídri (a tiež slovenskí lídri) pre mier?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Čo_urobili_doteraz.pdf
Ultra GOBI 400 km : ako na nej „bojovala“ Ing. Soňa Kopčoková
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_Sona_Kopcokova.mp4
PP
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/ULTRAGOBI_by_Sona_Kopcokova.pdf
Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší) život ?
Zdravie
Videozáznam úvahy prof. Romana Prymulu
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_prof_R_Prymula.mp4
Peter Kasalovský : Pocty a ceny združenia a MMV za rok 2025 a nový výbor
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Pocty_ceny_združenia_MMV_za_rok_2025_a_nový_výbor.pdf
Deväť zastavení sa v minulosti Miroslava Pavla : Ako to bolo v krízovej situácii v rokoch 1989-1991 ?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_m_pavel.mp4
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Deväť_zastavení_sa_M_Pavla.pdf
Prof. V. Tkáč : Čo je možné, čo je takmer nemožné a čo nie je vôbec možné ?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Prof_V_Tkáč_Čo_je_možné_čo_je_takmer_možné_čo_je_nemožné.pdf
Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší život)? Svetový poriadok dnes a v blízkej budúcnosti
Videozáznam úvahy prof. Jaroslava Husára
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_prof_Jaroslav_Husar.mp4
O 2. vydaní knihy „Slovenský zázrak sa nekoná...“ Ivana Pauera, prezidenta Stavebnej komory SR
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_Ivan_Pauer_vydanie_knihy.mp4
Namiesto záverečného slova
Výzva Medzinárodného mierového výboru Bratislava, 18. máj 2018 / Bratislava, 23. október 2025
Appeal of the International Peace Committee Bratislava, May 18, 2018 / Bratislava, October 23, 2025
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Appeal_of_the_International_Peace_Committee.pdf
Prvé podujatie v tridsiatom treťom roku života o čestnosti voči sebe a okoliu, kde sa kto nachádza, a s absolútnou zodpovednosťou za prioritu hodnôt, ktorou je MIER a pokračovanie našej civilizácie
Dve minúty pred pravým poludním vo štvrtok 23. októbra 2025 sa prihovoril účastníkom 148. riadneho zhromaždenia reprezentantov a celkove 302. podujatia združenia jeho predstaviteľ od 19. augusta 1993 Peter Kasalovský. Účasť potvrdilo 50 percent členov združenia, z nich 25 členov Medzinárodného mierového výboru zo SR a ČR osobne, jeden z ČR prostredníctvom videozáznamu zo Španielska a jeden z ČR zvukovým záznamom z Republiky Botswana na mobil. Prítomných bolo 36 riadnych členov a štyria hostia a medzi nimi aj predseda NKU SR Ľubomír Andrassy a predseda SOPK Peter Mihók. Ospravedlnilo sa z pracovných dôvodov 5 pozvaných členov – reprezentantov, zo zdravotných príčin piati a tiež dvaja hostia. Z programu bol pre ochorenie Ing. Jána Gabriela vynechaný jeho príspevok „Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší) život ? Dynamika hospodárstva“. Účastníci potvrdili bez pripomienok nových členov výboru vo volebnom období od 1. decembra 2025 do 30. 11. 2026. Osobitné uznanie vyjadrili účastníci aj otázkami na účastníčku ultra GOBI 400 km Ing. S. Kopčokovú a jej vynikajúci športový výkon a prezentáciu odmenili silným potleskom. Predsedajúci podujatia uprednostnil aj 80-minútovú neformálnu diskusiu. Podujatie trvalo bez desať minút 4 hodiny.
Programové vstupy
P. Kasalovský : Úvodné slovo „Čo urobili doteraz svetoví lídri (a tiež slovenskí lídri) pre mier?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Čo_urobili_doteraz.pdf
Ultra GOBI 400 km : ako na nej „bojovala“ Ing. Soňa Kopčoková
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_Sona_Kopcokova.mp4
PP
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/ULTRAGOBI_by_Sona_Kopcokova.pdf
Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší) život ?
Zdravie
Videozáznam úvahy prof. Romana Prymulu
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_prof_R_Prymula.mp4
Peter Kasalovský : Pocty a ceny združenia a MMV za rok 2025 a nový výbor
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Pocty_ceny_združenia_MMV_za_rok_2025_a_nový_výbor.pdf
Deväť zastavení sa v minulosti Miroslava Pavla : Ako to bolo v krízovej situácii v rokoch 1989-1991 ?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_m_pavel.mp4
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Deväť_zastavení_sa_M_Pavla.pdf
Prof. V. Tkáč : Čo je možné, čo je takmer nemožné a čo nie je vôbec možné ?
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Prof_V_Tkáč_Čo_je_možné_čo_je_takmer_možné_čo_je_nemožné.pdf
Čo podmieňuje mierový (a dôstojnejší život)? Svetový poriadok dnes a v blízkej budúcnosti
Videozáznam úvahy prof. Jaroslava Husára
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_prof_Jaroslav_Husar.mp4
O 2. vydaní knihy „Slovenský zázrak sa nekoná...“ Ivana Pauera, prezidenta Stavebnej komory SR
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/HK_23_10_2025_Ivan_Pauer_vydanie_knihy.mp4
Namiesto záverečného slova
Výzva Medzinárodného mierového výboru Bratislava, 18. máj 2018 / Bratislava, 23. október 2025
Appeal of the International Peace Committee Bratislava, May 18, 2018 / Bratislava, October 23, 2025
https://www.mediatop.sk/hospodarsky_klub/Appeal_of_the_International_Peace_Committee.pdf
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.