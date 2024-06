OTS: EU Poultry: Neregulovaný ambulantný predaj poškodzuje domáci trh

O spoločnosti EU Poultry s.r.o.

Sme slovenská firma, špecialista na spracovanie a distribúciu vysokokvalitného kuracieho mäsa a mäsových výrobkov. Dodávame produkty do 22 európskych krajín. Ročne spracujeme vyše 40 tisíc ton hydinového mäsa. Za rok 2023 sme dosiahli tržby viac ako 158 miliónov eur. Naše výrobné a skladovacie zariadenia máme od roku 2017 pri obci Horné Saliby. Zamestnávame vyše 300 ľudí. Sme členom Únie hydinárov Slovenska. EU Poultry s.r.o. nájdete na Facebook a LinkedIn

Bratislava 11. júna (OTS) - Oficiálny a schválený import a distribúcia čerstvého tovaru, ako aj predaj v reťazcoch a sektore HORECA sú na Slovensku riadne regulované a kontrolované viacerými kontrolnými orgánmi. Vozidlá ambulantných predajcov však často nie sú správne označené a nevydávajú spotrebiteľom pokladničný doklad. Bežnou praxou je, že mäso a mäsové výrobky voľne visia či ležia vo vozidlách v debničkách, porciuje sa priamo vo vozidle bez ochranných pomôcok a čerstvý tovar sa balí len do igelitiek. Porušením platnej legislatívy je i to, ak predajca, teda zvyčajne aj vodič vozidla, nemá zdravotný preukaz.upozorňuje Andrea Pániková, Sales Manager, EU Poultry s.r.o. a dodáva: „V súčasnosti sú kompetencie kontrolných a dozorných orgánov roztrieštené. V dôsledku toho sú viaceré predajné miesta kontrolované aj dvomi rôznymi inštitúciami. Z povahy ambulantného predaja však vyplýva aj vysoká mobilita, čiže vozidlo nezostáva dlho na jednom mieste a je ťažké ho vysledovať a predajcu skontrolovať. Od podnetu pre RVPS, až k prešetreniu porušenia predpisov ubehne dlhý čas. Pochybní ambulantní predajcovia to vedia a sú stále odvážnejší. Svojim konaním ale preukázateľne poškodzujú serióznych dlhoročných domácich producentov, spracovateľov a maloobchodníkov.