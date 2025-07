OTS: LESY Slovenskej republiky sa dištancujú od nepravdivých tvrdení

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.

Banská Bystrica 10. júla (OTS) - Štátny podnik LESY Slovenskej republiky považuje za nevyhnutné jasne reagovať na verejne prezentované nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa fungovania podniku a lesného hospodárstva ako celku.Informácie prezentované politickou stranou SaS sú nepresné, vytrhnuté z kontextu a nepodložené faktami. Vnímame ich ako pokus o účelové spájanie nášho podniku s politickou agendou, čím je neprávom znižovaná dôvera verejnosti v odbornú činnosť, ktorú realizujeme.LESY SR sú pripravené transparentne komunikovať s verejnosťou, médiami aj odbornou komunitou – na základe faktov, nie politických interpretácií. Naším cieľom je udržiavať verejný diskurz v rovine profesionality, odbornosti a rešpektu k legislatívnym procesom.K otázke pestovnej činnosti v objeme cca 60 miliónov eur zdôrazňujeme, že ide o kompetenciu Národného lesníckeho centra, ktoré zabezpečuje prípravu samotnej súťaže, vrátane metodiky a odborného riadenia. Účelové prepojenie tejto témy s naším podnikom považujeme za zavádzajúce a nepravdivé.Evidencia ťažby a vývozu dreva prebieha v súlade so zákonom cez elektronický systém WebLES, pričom každá jednotka je presne zaznamenaná vrátane kvality. V oblastiach so zvýšenou ťažbou LESY SR využívajú interný nástroj fotografickej dokumentácie ako doplnkový kontrolný mechanizmus (pr. OZ HOREHRONIE). Základné údaje o príjemcoch a množstvách sú verejne dostupné cez aplikáciu Otvorené drevo. LESY SR konajú v súlade so zákonom, odbornými štandardmi a princípmi verejnej zodpovednosti.V rámci inovácií a modernizácie lesného hospodárstva sme v úzkej spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spustili pilotný projekt kontrolných stanovíšť vývozu dreva. Podnik testuje inovatívne riešenie založené na RFID technológii, fotografii a automatizovanom párovaní údajov, ktoré umožňuje dôslednejšie sledovanie pohybu drevnej hmoty. Pilotná prevádzka prebieha v dolinách Vydrovo a Brôtovo (OZ Horehronie) a na expedičnom sklade v Žarnovici (OZ Tribeč). Cieľom týchto krokov je posilniť dôveru verejnosti, zvýšiť kontrolu a lepšie chrániť spoločný lesný majetok.Význam lesného hospodárstva ďaleko presahuje ekonomické ukazovatele – je kľúčový pre ochranu biodiverzity, stabilitu krajiny, podporu vidieka a dlhodobú udržateľnosť prírodných zdrojov. Naša práca je odborná, plánovaná a zameraná na rovnováhu medzi environmentálnymi, ekonomickými a spoločenskými aspektmi.LESU ZDAR!