OTS: Otvorený list s výzvou najvyšším ústavným činiteľom SR

Bratislava 18. marca (OTS) - Po siedmich rokoch posielame s obdobným znením druhý otvorený list združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor pred jeho 294. podujatím od 19. augusta 1993 prezidentke SR, predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR.Vážená prezidentka SR Z. Čaputová, vážení páni predseda Národnej rady SR P. Pellegrini a predseda vlády SR R. Fico, trvale je tu čas vyzvať svetové osobnosti na zmysluplný a konštruktívny verejný dialóg o mieri. Iste plne chápete, že mier je trvale ohrozený. Svet by mal konečne vnímať, že na tejto Zemi žijú aj malé národy, ktoré nemajú o nič menšie právo a povinnosť starať sa o to, aby vládol mier a boli podmienky pre lepšie životné podmienky všetkých obyvateľov našej planéty.V súčasnosti nie je menej biedy, hladu, vojen a vôbec ľudského nešťastia ako pri vstupe do nového milénia. Priepastnosť sociálnych rozdielov v dôsledku hospodárskej a osobitne finančnej kolonializácie väčšiny štátov a ich obyvateľstva je bezodnou hlbočinou. Žiaľ, celý rad predstaviteľov veľmocí, mocností a hospodársky silných štátov je presvedčených o svojej výnimočnosti, ale už menej o povinnosti viesť tento svet k ľudskosti.Z takého poriadku a organizácie v našom svete zákonite vzniká pnutie vo vnútri štátov, ale aj vo vzťahoch medzi štátmi, alebo aj skupinami štátov. Uplynulo takmer sedemdesiatdeväť rokov od konca 2. svetovej vojny, a vojnové konflikty nielen vznikajú a pokračujú, ale aj pretrvávajú akoby im nebolo konca. Skutoční Európania sú znepokojení faktom, že vojna je už aj na ich kontinente.Pred 92 rokmi Tomáš Baťa vyzýval verejnosť, aby pochopila, že mravná bieda je príčinou a hospodársky úpadok je následkom... Zdôrazňoval, že je treba prekonať krízu dôvery, ale technickými a úverovými zásahmi to nie je možné. „Dôvera je vec osobná a dôveru možno obnoviť len osobným príkladom“.Náš súčasník pápež František tejto jari viackrát upozornil verejnosť, že globálny ekonomický systém stojaci na uctievaní peňazí, na vojnách, nerovnostiach a nezamestnanosti mládeže nemôže přežit ! Povedal dosť nahlas viac ako nepríjemný názor rovnajúci sa pravde :Lídri súčasného sveta v čase tohoto výroku akoby sa stali nepočujúcimi a bez vyjavenia vôle prejsť od slov k činom. Po polstoročí od KEBSu je potrebné opäť sadnúť za okrúhly stôl, ale stále sa nič nedeje. Bol to však pápež František, ktorý kritizoval trvalé zadĺžovanie sa jednotlivých štátov a modlu zvanú „nekonečný rast“, hoci aj za každú cenu, a predovšetkým vzývanú obchodom so smrťou.Jestvuje taká autorita vo svete, ktorá má morálne právo pozvať na mierový dialóg a vôbec o bezpečnosti predstaviteľov veľmocí, mocností a zoskupení štátov vo svetovom i regionálnom meradle ? Pápež František je takou osobnosťou a podľa všetkého jedinou schopnou otvorenej a verejnej komunikácie o tom, čo je ľudskou prioritou.Nemennosť poriadku a chodu sveta nie je vopred daná. Pokiaľ má ľudstvo prežiť, tak je najvyšší čas na dialóg, ako zabezpečiť pre každého rovnaké práva na mierový život. Je nutné odtajniť myslenie a jednanie súčasných lídrov a vyžadovať od nich činy, ktorých výsledkom bude trvalý mier.Za roky, čo žijeme v tomto svete sme sa neraz presvedčili, že pre mocných sú takmer vždy nadovšetko ich štátne, národné a tiež vlastné záujmy. Je vôbec možné, aby sme nadovšetko postavili civilizačné potreby a človečenstvo ako také ? Majme na pamäti múdrosť grónských eskimákov, že „nič nie je nemožné“.Sme presvedčení o platnosti tejto múdrosti z dávných vekov a preto sa obraciame na vás, aby ste sa pokúsili vyvolať mierovú dynamiku oslovením pápeža Františka, a vyzvali lídrov našej stále Modrej planéty prezidenta USA J. Bidena a prezidenta RF V. V. Putina a generálneho tajomníka OSN A. Gutérresa, ako aj Vašich partnerov, aby urobili všetko pre pokoj zbraní na Ukrajine, ako aj v Gaze a priľahlých okupovaných palestinských územiach.V Bratislave, 17. marca 2024Podnety z videopríhovorov zahraničných osobností pre účastníkov142. zhromaždenia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – MedzinárodnýMierový výbor, 21. 3, 2024, 17. marec 2024. Tieto osobnosti boli v minulosti poctené Zlatý biatcom a „Mierovou cenou zo Slovenska 2015“.Amb. K. Quinn, Iowa, USAEmeritný prezident World Food PrizeCol. J. Hogard, Paríž, FrancúzskoVeterán, podnikateľ a spisovateľDr. M. Yunus, Dhaka, BangladeshSvetový sociálny líder a laureát Nobelovej ceny za mierZdroj : NEF Hospodársky klub – MMV, združenie