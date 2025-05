OTS: Peter Kasalovský: Vrátiť svet a diplomaciu do lepších čias

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 16. mája (OTS) - V legendárnom bratislavskom restaurante Leberfinger sa v utorok 13. mája 2025 stretli viacerí členovia Medzinárodného mierového výboru (MMV). Pozvanie na stretnutie členov MMV prijal aj. Desaťročie MMV bolo príležitosťou na výmenu názorov ako „akcelerovať“ mierové aktivity a vrátiť svet a diplomaciu do lepších čias. Diskusia bola aj o umelej inteligencii, o medzinárodnej situácii, o vývoji hospodárskych zoskupení a predovšetkým o ľudskom faktore. Na stretnutí s večerou boli členovia MMV :, Predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – MMV Peter Kasalovský povedal na úvod:Siedmeho mája uplynulo desať rokov od vzniku nášho Medzinárodného mierového výboru. Dodal by som, že 3. mája 1993 vznikla iniciatíva kreovať našu organizáciu. Jej ciele sú platné dodnes : napomáhať rozvoju hospodárstva a spoločnosti, ako aj vzťahom so zahraničím a šíriť dobré meno Slovenskej republiky.Prvým členom a priaznivcom nášho združenia bol. Stal sa prvým laureátom Zlatého biatca. Členom združenia a tiež MMV je. Mám tú česť tlmočiť jeho poďakovanie za činnosť v MMV a zaželať viac radosti z nej – viac úspešnosti.Teším sa, že ste prijali pozvanie na priateľské a neformálne stretnutie. Vy ste tí, ktorí máte zásluhu na tom, že jestvujeme v tomto pre mier nežičlivom čase. Viacerí nemohli prísť – páni Anton Barcík, Peter Čatloš, Ján Gabriel, Tomislav Jurik, prof. Jozef Masarik, Rudolf Young Mosny z USA a Ján Šály.Faktom je, že podnet na vznik nášho MMV vznikol na spoločnom stretnutí čínskeho vedca prof. Rongxiang Xu, ktorý však náhle zomrel pred jeho oficiálnym vstupom do verejného priestoru v apríli 2015, a so mnou v Hong-Kongu 9. decembra 2013.Tento moment má svoju symboliku v tom, že aj pri vzniku nášho združenia bola čínska veľvyslankyňa TANG Zhanqing a po nej s odstupom niekoľkých mesiacov aj veľvyslanci USA Theodor Russel – Ralph Johnson a Ruskej federácie Sergej Jastržembskij. Na nejednom našom zhromaždení mali všetky tri veľmoci osobné zastúpenie (!), a to až do roku 2013.Najvernejším priaznivcom našich aktivít je plných 32 rokov Čína a jej veľvyslanectvo. Potvrdzuje to aj účasť na našom dnešnom stretnutí veľvyslanca CAI Ge. Podporu vyjadruje aj Inštitút regeneratívnej medicíny v Pekingu, ktorý nesie meno spoluzakladateľa MMV, výnimočného vedca a človeka Rongxiang Xu.Obvykle sa pri jubileách vyratúvajú aktivity minulé, súčasné a vyznačujú budúce. Nedodržím túto „tradíciu“, keďže nemáme dôvod na radosť, lebo Mier je ohrozený a Svet ako taký je pred prahom apokalyptického prázdna.Sme v časoch, keď je diplomacia vo vyhnanstve a vzdialená takmer nekonečne od civilizačných imperatívov a potrieb. Akoby zbrojenie malo vyviezť ľudstvo do lepších čias, lež opak by mohol byť pravdou.Nedalo mi pred dneškom siahnuť po knihe výberu z mojich úvodníkov z rokov 1993 – 1998, ktorej vydanie som však neodsúhlasil. Lebo som sa vtedy zhrozil, aký obraz som vlastne vytvoril o tej dobe doma a v zahraničí.Keby som dnes vymenil len niektoré mená, názvy a reálie, časové termíny, tak by to bolo o súčasnosti. Tak ako sa nám vzďaľuje Mier a tie lepšie časy aspoň v niektorých kútoch sveta, tak to platí aj o živote u nás doma a v celom svete.Dobro – zdravý rozum by mali víťaziť. Tomu sa snažíme napomáhať. Nie sme v tom úspešní, avšak nič na tom nemení, že na tom v pocitoch rozčarovania, sklamania a svojím spôsobom bezútešnosti neboli a nie sú lepšie ani svetové kapacity.Zodpovednosť za tento neblahý stav majú svetoví lídri – vodcovia celého radu štátov, ktorí vnímajú iba seba samých a koketujú so šancou rozhodovať o vývoji medzinárodných vzťahov a vôbec Sveta.Na našom zhromaždení 27. marca som spomenul list pápežovi Františkovi. A muselo mu byť smutno, že jeho naliehavé mierové vianočné a veľkonočné výzvy ostali vo vzduchoprázdne. A smútoční hostia vo Vatikáne, no i duchom prítomní na jeho pohrebe tento fakt obišli – akoby ani nebol.Mier je prioritou aj pre pápeža Leva XIV. a v najbližších dňoch sa ukáže, či jeho žiadosti budú efektívne, alebo prispejú aspoň málinko k zmene myslenia vodcov štátov, ktoré sú vo vojne, alebo v občianskom úpadku, či rozklade – erózii.Vysokoctení priatelia,chcem Vás požiadať, aby sme napriek tomu, ako to je dnes na tomto svete doma a v zahraničí, prispievajme naďalej k tomu, aby budúcnosť určovali „pozostalí“ po takých osobnostiach, akými boli a sú trvale stavitelia nového európskeho domu a nového sveta s novým myslení : Robert Schuman, Francois Mitterand a Helmut Kohl.Pred nami je celý rad civilizačných problémov, ba až gordických uzlov. Mier je nezameniteľný, ale hneď za ním vyvstáva ako riešiť integračné procesy, napríklad EÚ, ako aj nevyhnutnosť zmierňovať ekonomicko-sociálne rozdiely medzi štátmi, regiónmi a zoskupeniami štátov. A potom, vyrovnať sa s otázkou zdravia, ktoré je jednou z podmienok mieru a napokon prijatie nového bezpečnostného systému pre celý svet.Niekoľkokrát sme vyslali svetovým lídrom a pápežovi Františkovi, aj slovenským ústavným činiteľom podnet, že zvolanie celosvetovej mierovej konferencie je akútnou potrebou. Vyjadrili sa nepriamo pápež František a laureát Nobelovej ceny za mier a v súčasnosti bangladéšsky premiér Muhammad Yunus. Nazdávam sa, že v tomto smere by sme mali pokračovať, aby sme sa dožili nového Dňa víťazstva.