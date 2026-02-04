< sekcia Ekonomika
OTS: Reakcia na článok týkajúci sa projektu Euroterrace
Veríme, že toto vysvetlenie pomôže lepšie pochopiť kontext a odborné pozadie rozhodovacieho procesu.
Autor OTS
Bratislava 4. februára (OTS) - V nadväznosti na nedávno publikovaný článok Nadáciou Zastavme korupciu s názvom „Šéf Sociálnej poisťovne kúpil nehnuteľnosť z portfólia banky, v ktorej predtým pracoval“ týkajúci sa projektu Euroterrace považujeme za potrebné uviesť na pravú mieru niekoľko faktických nepresností a zavádzajúcich informácií.
Porovnanie ceny za meter štvorcový v prípade bytov a kancelárskych priestorov projektu Euroterrace, ako ich uvádza autor v článku, nie je korektné a považujeme ho za zavádzajúce a tendenčné. Pokiaľ nám je známe, byty v objekte Euroterrace sa predávajú ako holo-byty alebo v základnom štandarde, teda nie so zariadením a úpravami priestorov, a už vôbec nezahŕňajú plné vybavenie nábytkom, ako tomu bude v prípade priestorov pobočky Sociálnej poisťovne.
Priestory pre Sociálnu poisťovňu budú zariadené na mieru podľa jej požiadaviek. V cene za meter štvorcový je v prípade Sociálnej poisťovne zahrnutá vizualizácia, architektonický návrh a následná realizácia priestorov na kľúč, ktorá zahŕňa sklenené a sadrokartónové interiérové priečky, modulárne priečky podľa potrieb pobočky, odhlučnenie jednotlivých priestorov pre zamestnancov, hygienický štandard vzduchotechniky, vykurovania, chladenia a podobne, a taktiež zariadenie typovým a atypovým nábytkom. Dodávame, že technológie pre kancelárske priestory sú v inom, neporovnateľnom štandarde než pre byty.
Ak je teda témou, že cena zariadených, takzvaných „plne vyfitoutovaných” administratívnych priestorov pobočky Žilina prispôsobených požiadavkám Sociálnej poisťovne je vo výške 3 500 eur/m², treba zároveň jasne uviesť, že cena fit-outu v štandarde, ako bude dodaný, sa pohybuje na úrovni približne 1 200 až 1 400 eur bez DPH na meter štvorcový. Počíta sa od shell & core, čo je ekvivalent k holo-bytu, pričom z toho na nábytok môžeme počítať približne 250 až 300 eur bez DPH.
Radi by sme uviedli na správnu mieru aj situáciu ohľadom podlažnej plochy posudzovaných objektov vo vzťahu k víťaznej ponuke. Výsledkom našej internej analýzy pracovného prostredia sme dospeli k záveru, že Sociálna poisťovňa pre svoje budúce potreby bude potrebovať priestory v celkovej rozlohe 3 500 m², vrátane priestorov klientskej zóny s rozlohou približne 700 m². Táto plocha počítala s takzvaným „grid loss”, stratami z dôvodu dispozície budovy štandardne dedikovanej na komunikácie, chodby, schodiská, výťahy a podobne, vo výške 30 %. Z našej skúsenosti vyplýva, že výška grid loss pri starších objektoch, ktoré nedisponujú efektívnou dispozíciou, ako aj pri objektoch viacpodlažných s menšou výmerou jednotlivých podlaží, dosahuje práve hornú hranicu 30 %, kým pri menej podlažných priestoroch s väčšími pôdorysmi a vhodným dispozičným riešením je efektivita využitia priestoru vyššia a grid loss vo väčšine prípadov klesá na úroveň aj pod 20 %.
V prípade objektu Euroterrace bola celková výmera síce 3 111 m², ale nakoľko je dispozícia priestorov efektívna – administratívne priestory sa nachádzajú spoločne na jednom podlaží, je možné jednoducho oddeliť zóny pre verejnosť a zamestnancov Sociálnej poisťovne, minimum takzvaných „hluchých priestorov” – po vyhodnotení konkrétnych podkladov sme dospeli k záveru, že je táto výmera pre potreby Sociálnej poisťovne dostačujúca. To bohužiaľ nebolo možné konštatovať pri žiadnom z ďalších posudzovaných objektov, nakoľko tieto v čase ich posudzovania nedisponovali ani obdobnou disponibilnou rozlohou. Ako bolo uvedené v našej správe, budova BC Makyta Ramita síce pôvodne avizovala potrebné disponibilné kapacity, ale napokon tieto priestory medzičasom prenajala inému subjektu. Pri objekte Nord City bola výmera administratívy dostatočná, viac ako 12 000 m², avšak termín dokončenia a kolaudácie bol avizovaný až v roku 2028. Ďalšie posudzované objekty disponovali rozlohou administratívnych priestorov rádovo menšou, menej ako 2 000 m², čo sme už považovali za nedostačujúce bez ohľadu na možnosť efektivity využitia daných priestorov a potenciálnu redukciu grid loss.
Veríme, že toto vysvetlenie pomôže lepšie pochopiť kontext a odborné pozadie rozhodovacieho procesu. Výber objektu Euroterrace bol výsledkom profesionálneho posúdenia všetkých dostupných alternatív a plne zodpovedá potrebám Sociálnej poisťovne. Zavádzajúce porovnania a nepresné informácie môžu poškodiť dôveru verejnosti v transparentnosť verejného obstarávania a spochybniť odbornú prácu investovanú do tohto projektu. Zostávame otvorení ďalšej konštruktívnej diskusii a sme pripravení poskytnúť dodatočné informácie všetkým, ktorí majú záujem o objektívne pochopenie tejto problematiky.
Zdroj: CBRE
Porovnanie ceny za meter štvorcový v prípade bytov a kancelárskych priestorov projektu Euroterrace, ako ich uvádza autor v článku, nie je korektné a považujeme ho za zavádzajúce a tendenčné. Pokiaľ nám je známe, byty v objekte Euroterrace sa predávajú ako holo-byty alebo v základnom štandarde, teda nie so zariadením a úpravami priestorov, a už vôbec nezahŕňajú plné vybavenie nábytkom, ako tomu bude v prípade priestorov pobočky Sociálnej poisťovne.
Priestory pre Sociálnu poisťovňu budú zariadené na mieru podľa jej požiadaviek. V cene za meter štvorcový je v prípade Sociálnej poisťovne zahrnutá vizualizácia, architektonický návrh a následná realizácia priestorov na kľúč, ktorá zahŕňa sklenené a sadrokartónové interiérové priečky, modulárne priečky podľa potrieb pobočky, odhlučnenie jednotlivých priestorov pre zamestnancov, hygienický štandard vzduchotechniky, vykurovania, chladenia a podobne, a taktiež zariadenie typovým a atypovým nábytkom. Dodávame, že technológie pre kancelárske priestory sú v inom, neporovnateľnom štandarde než pre byty.
Ak je teda témou, že cena zariadených, takzvaných „plne vyfitoutovaných” administratívnych priestorov pobočky Žilina prispôsobených požiadavkám Sociálnej poisťovne je vo výške 3 500 eur/m², treba zároveň jasne uviesť, že cena fit-outu v štandarde, ako bude dodaný, sa pohybuje na úrovni približne 1 200 až 1 400 eur bez DPH na meter štvorcový. Počíta sa od shell & core, čo je ekvivalent k holo-bytu, pričom z toho na nábytok môžeme počítať približne 250 až 300 eur bez DPH.
Radi by sme uviedli na správnu mieru aj situáciu ohľadom podlažnej plochy posudzovaných objektov vo vzťahu k víťaznej ponuke. Výsledkom našej internej analýzy pracovného prostredia sme dospeli k záveru, že Sociálna poisťovňa pre svoje budúce potreby bude potrebovať priestory v celkovej rozlohe 3 500 m², vrátane priestorov klientskej zóny s rozlohou približne 700 m². Táto plocha počítala s takzvaným „grid loss”, stratami z dôvodu dispozície budovy štandardne dedikovanej na komunikácie, chodby, schodiská, výťahy a podobne, vo výške 30 %. Z našej skúsenosti vyplýva, že výška grid loss pri starších objektoch, ktoré nedisponujú efektívnou dispozíciou, ako aj pri objektoch viacpodlažných s menšou výmerou jednotlivých podlaží, dosahuje práve hornú hranicu 30 %, kým pri menej podlažných priestoroch s väčšími pôdorysmi a vhodným dispozičným riešením je efektivita využitia priestoru vyššia a grid loss vo väčšine prípadov klesá na úroveň aj pod 20 %.
V prípade objektu Euroterrace bola celková výmera síce 3 111 m², ale nakoľko je dispozícia priestorov efektívna – administratívne priestory sa nachádzajú spoločne na jednom podlaží, je možné jednoducho oddeliť zóny pre verejnosť a zamestnancov Sociálnej poisťovne, minimum takzvaných „hluchých priestorov” – po vyhodnotení konkrétnych podkladov sme dospeli k záveru, že je táto výmera pre potreby Sociálnej poisťovne dostačujúca. To bohužiaľ nebolo možné konštatovať pri žiadnom z ďalších posudzovaných objektov, nakoľko tieto v čase ich posudzovania nedisponovali ani obdobnou disponibilnou rozlohou. Ako bolo uvedené v našej správe, budova BC Makyta Ramita síce pôvodne avizovala potrebné disponibilné kapacity, ale napokon tieto priestory medzičasom prenajala inému subjektu. Pri objekte Nord City bola výmera administratívy dostatočná, viac ako 12 000 m², avšak termín dokončenia a kolaudácie bol avizovaný až v roku 2028. Ďalšie posudzované objekty disponovali rozlohou administratívnych priestorov rádovo menšou, menej ako 2 000 m², čo sme už považovali za nedostačujúce bez ohľadu na možnosť efektivity využitia daných priestorov a potenciálnu redukciu grid loss.
Veríme, že toto vysvetlenie pomôže lepšie pochopiť kontext a odborné pozadie rozhodovacieho procesu. Výber objektu Euroterrace bol výsledkom profesionálneho posúdenia všetkých dostupných alternatív a plne zodpovedá potrebám Sociálnej poisťovne. Zavádzajúce porovnania a nepresné informácie môžu poškodiť dôveru verejnosti v transparentnosť verejného obstarávania a spochybniť odbornú prácu investovanú do tohto projektu. Zostávame otvorení ďalšej konštruktívnej diskusii a sme pripravení poskytnúť dodatočné informácie všetkým, ktorí majú záujem o objektívne pochopenie tejto problematiky.
Zdroj: CBRE
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.