OTS: Spôsobovať dobro, ľudskosť a sebarealizačnú pohodu

Bratislava 22. apríla (OTS) - Vyznávame dôstojnosť človeka a prioritu ľudského snaženia sa, ktorou je a musí byť mierový život a tvorba šťastia. Stojí za to všemožne pôsobiť,Treba prispievať k tomu, aby sa tvoriltak ako neraz v histórii, a zablokoval to obludné, lež "hmatateľné", že v tretej dekáde 21. storočia sme čoraz bližšie k deštrukčnému vývoju civilizácie. Cieľom Medzinárodného mierového výboru, ktorý vo výročný deň skončenia 2. svetovej vojny v Európe bude mať za sebou desaťročie života je,a nie na bezprecedentné zvyšovanie medzinárodného napätia a nezmyselné zbrojenie, ktoré by bolo predobrazom súdneho dňa.Členovia a sympatizanti takmer 32-ročného združenia a jeho 10-ročného MMV majú opäť príležitosť svojími odpoveďami vyjadriť, ako vnímajú súčasný svet a možnosti jeho vývoja. Medzi prvou päticou, ktorí odpovedali na 7 otázok sformulovaných podľa podnetov zo 17. valného zhromaždenia 12.12.2024 a prvého zhromaždenia 27. marca 2025, jesopranistka a riaditeľka Konzervatória Petra Dvorského v Košiciach, nominovaná na prestížny Zlatý biatec, ktorý bol založený v roku 1993 a bolo ním poctených už 303 osobností, firiem, organizácií a inštitúcií zo SR a z nich vyše 70 zo zahraničia.Pod zverejneným odkazom dostanú priestor tie osobnosti, ktoré pošlú svoje odpovede do konca apríla. Zo všetkých odpovedí bude pripravené vyhlásenie MMV adresované lídrom veľmocí a tridsiatimpiatim laureátom „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ v období 2015-2024. Tento materiál je dostupný na www.hospodarskyklub.sk pod titulným banerom.