OTS: Stanovisko LESY SR k tvrdeniam politickej strany Demokrati
LESY Slovenskej republiky, š.p., sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré dnes odzneli na tlačovej konferencii politickej strany Demokrati.
Autor OTS
Banská Bystrica 7. augusta (OTS) - LESY Slovenskej republiky, š.p., sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré dnes odzneli na tlačovej konferencii politickej strany Demokrati. Takéto vyjadrenia považujeme za zavádzajúce a poškodzujúce dobré meno štátneho podniku aj dôveru verejnosti v lesnícky sektor. Odborné hospodárenie v štátnych lesoch podlieha prísnej legislatíve a plánovaniu, ktoré zohľadňuje zdravotný stav lesa, stav porastov aj princípy trvalej udržateľnosti. Politizácia tejto odbornej témy neprospieva vecnej diskusii ani ochrane prírody.
LESY SR každoročne ťažia v priemere približne 3,8 milióna m³ drevnej hmoty, čo predstavuje len 49 % z celkovej ťažby realizovanej na území Slovenskej republiky. V roku 2024 predstavovala ťažba v štátnom podniku 4,7 milióna m³, pričom 60 % z tohto objemu tvorila tzv. asanačná ťažba, zameraná na spracovanie lykožrútovej kalamity najmä v regiónoch Horehronia, Oravy, Liptova a Podpoľania. V rovnakom roku dosiahla celková ťažba v SR úroveň 8,6 milióna m³, čo je menej ako v roku 2018, keď predstavovala 9,9 milióna m³.
Tvrdenia o „rekordnej ťažbe“ preto nezodpovedajú realite. Úmyselná ťažba sa naopak dlhodobo znižuje v prospech nevyhnutnej kalamitnej ťažby, ktorá je kľúčovým nástrojom ochrany lesa pred ďalším šírením škodcov a zabezpečenia jeho obnovy.
Tvrdenia o údajnom ekonomickom úpadku podniku sú taktiež neopodstatnené. LESY SR dosahujú dlhodobo stabilné hospodárske výsledky, bez závislosti od dotácií zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky získané predajom drevnej suroviny podnik reinvestuje do rozvoja verejnoprospešných aktivít v regiónoch. V roku 2025
LESY SR obnovili viac než 100 kilometrov lesných ciest a zároveň dlhodobo udržiavajú stovky kilometrov lesnej infraštruktúry naprieč Slovenskom. Významnú pozornosť venujú aj rozvoju turistickej infraštruktúry - priebežne spravujú desiatky náučných chodníkov, altánkov a oddychových miest, pričom len v tomto roku boli obnovené desiatky ohnísk, studničiek či krytých prístreškov. S cieľom podporiť environmentálne vzdelávanie detí a mládeže sa podnik zameriava aj na rozvoj lesoučební a lesnej pedagogiky ako súčasti dlhodobej práce s verejnosťou. LESY SR zároveň významne prispievajú k energetickej bezpečnosti a sebestačnosti vidieka, najmä v oblastiach bez plynofikácie, sprístupňovaním palivového dreva pre miestne obyvateľstvo.
„Až 99 % drevnej suroviny vyťaženej v LESY SR sa predáva na slovenský trh, pričom si uvedomujeme, že vďaka priemernému podielu 49 % na celkovom objeme ťažby nie je možné pokryť potreby všetkých slovenských spracovateľských kapacít. Požiadavky spracovateľov dreva na slovenskom trhu na LESY SR predstavuje 10 miliónov m3 ihličnatej guľatiny, pričom LESY SR vedia zabezpečiť len 2,4 milióna, čo predstavuje ¼. S predstaviteľmi drevospracujúceho priemyslu však komunikujeme pravidelne a sme otvorení odbornému dialógu zameranému na stabilitu sektora“ uviedol Tibor Menyhart, generálny riaditeľ LESY SR, š.p..
LESY SR si plnia svoje záväzky nielen voči štátu, ale aj voči prírode a spoločnosti. Dlhodobo napĺňame environmentálne, ekonomické a sociálne funkcie lesa. Sme presvedčení, že tieto oblasti si vyžadujú odbornosť, fakty a konštruktívnu spoluprácu - nie skratkovité politické interpretácie.
