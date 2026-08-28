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OTS: Stanovisko ZVS holding
Stanovisko ZVS holding k nepravdivým tvrdeniam poslanca Tomáša Valáška.
Autor OTS
Bratislava 28. augusta (OTS) - Odmietame tvrdenie, že ZVS holding stagnuje alebo je ekonomicky oslabovaný. ZVS je rastúci a ziskový slovenský výrobný podnik. V roku 2025 dosiahol čistý obrat 230,97 milióna eur, čistý zisk 36,61 milióna eur a podľa verejných údajov hrubú maržu 37,28 percenta. Tvrdenie o 7,6-percentnej marži preto nezodpovedá zverejneným údajom. Rovnako nie je možné mechanicky porovnávať marže spoločností s rozdielnou štruktúrou výroby, nákladov a obchodným modelom.
Za nepodložené považujeme aj tvrdenie o „vyvádzaní zisku“ zo ZVS prostredníctvom MSM Export. ZVS vyrába a dodáva naplnené telá munície a delostrelecké zapaľovače. MSM Export zabezpečuje ďalšie nevyhnutné komponenty kompletnej 155 mm munície, predovšetkým prachové náplne a iniciátori, a jej obchodný predaj. Cena komponentov vyrobených v ZVS preto nie je porovnateľná s cenou kompletnej munície. Transakcie medzi ZVS a ostatnými spoločnosťami sa riadia pravidlami transferového oceňovania a príslušnou dokumentáciou, prípadne obchodnými dohodami výhodnými pre ZVS.
Nie je pravdivé ani tvrdenie, že ZVS nevyrába delostrelecké zapaľovače - ZVS ich sama vyrába. Rovnako ZVS neodpredala svoje výrobné stroje, aby si ich následne prenajímala. Išlo o finančný lízing slúžiaci na financovanie ďalších investícií.
Nesprávne je aj tvrdenie týkajúce sa spoločnosti D.M.D. Trade, ktorú pán Valášek uvádza ako možnú obchodnú spoločnosť štátneho akcionára. D.M.D. Trade nepatrí pod štátnu DMD Group ani pod ZVS holding.
Pokiaľ ide o riadenie ZVS, v spoločnosti platia jasné zásady manažérskej kontroly, ktorých cieľom je transparentné rozhodovanie manažmentu, ochrana ekonomických záujmov ZVS a rešpektovanie práv a kontrolných mechanizmov oboch akcionárov.
ZVS je spoločným podnikom štátnej DMD Group a súkromnej MSM Group a jeho rozvoj je výsledkom spolupráce oboch akcionárov. Štát podporuje získavanie nových zákaziek aj prostredníctvom rámcovej zmluvy medzi ZVS a Ministerstvom obrany SR, ktorá vytvára mechanizmus pre dodávky munície členským štátom EÚ.
ZVS zároveň rozširuje svoju časť výrobného reťazca. Pripravovaný spoločný projekt ZVS a spoločnosti EURENCO prinesie na Slovensko výrobu modulárnych prachových náplní, ktoré dnes ZVS sama nevyrába. MSM zároveň umožní ZVS bez licenčného poplatku vyrábať 120 mm muníciu vyvinutú spoločnosťami skupiny v Španielsku. Ide o konkrétne príklady toho, ako spolupráca oboch akcionárov rozširuje výrobné schopnosti ZVS.
ZVS má záujem na transparentnom hospodárení a ochrane ekonomických záujmov spoločnosti a oboch jej akcionárov. Tvrdenie o vyvádzaní zisku zo ZVS, postavené na porovnávaní ceny komponentov vyrábaných ZVS s cenou kompletnej munície, je ekonomicky chybné a fakticky nepravdivé.
Za nepodložené považujeme aj tvrdenie o „vyvádzaní zisku“ zo ZVS prostredníctvom MSM Export. ZVS vyrába a dodáva naplnené telá munície a delostrelecké zapaľovače. MSM Export zabezpečuje ďalšie nevyhnutné komponenty kompletnej 155 mm munície, predovšetkým prachové náplne a iniciátori, a jej obchodný predaj. Cena komponentov vyrobených v ZVS preto nie je porovnateľná s cenou kompletnej munície. Transakcie medzi ZVS a ostatnými spoločnosťami sa riadia pravidlami transferového oceňovania a príslušnou dokumentáciou, prípadne obchodnými dohodami výhodnými pre ZVS.
Nie je pravdivé ani tvrdenie, že ZVS nevyrába delostrelecké zapaľovače - ZVS ich sama vyrába. Rovnako ZVS neodpredala svoje výrobné stroje, aby si ich následne prenajímala. Išlo o finančný lízing slúžiaci na financovanie ďalších investícií.
Nesprávne je aj tvrdenie týkajúce sa spoločnosti D.M.D. Trade, ktorú pán Valášek uvádza ako možnú obchodnú spoločnosť štátneho akcionára. D.M.D. Trade nepatrí pod štátnu DMD Group ani pod ZVS holding.
Pokiaľ ide o riadenie ZVS, v spoločnosti platia jasné zásady manažérskej kontroly, ktorých cieľom je transparentné rozhodovanie manažmentu, ochrana ekonomických záujmov ZVS a rešpektovanie práv a kontrolných mechanizmov oboch akcionárov.
ZVS je spoločným podnikom štátnej DMD Group a súkromnej MSM Group a jeho rozvoj je výsledkom spolupráce oboch akcionárov. Štát podporuje získavanie nových zákaziek aj prostredníctvom rámcovej zmluvy medzi ZVS a Ministerstvom obrany SR, ktorá vytvára mechanizmus pre dodávky munície členským štátom EÚ.
ZVS zároveň rozširuje svoju časť výrobného reťazca. Pripravovaný spoločný projekt ZVS a spoločnosti EURENCO prinesie na Slovensko výrobu modulárnych prachových náplní, ktoré dnes ZVS sama nevyrába. MSM zároveň umožní ZVS bez licenčného poplatku vyrábať 120 mm muníciu vyvinutú spoločnosťami skupiny v Španielsku. Ide o konkrétne príklady toho, ako spolupráca oboch akcionárov rozširuje výrobné schopnosti ZVS.
ZVS má záujem na transparentnom hospodárení a ochrane ekonomických záujmov spoločnosti a oboch jej akcionárov. Tvrdenie o vyvádzaní zisku zo ZVS, postavené na porovnávaní ceny komponentov vyrábaných ZVS s cenou kompletnej munície, je ekonomicky chybné a fakticky nepravdivé.
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