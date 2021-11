OTS: Tradičné ankety nekopírujú predstavy „mienkotvorných“

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 7. novembra (OTS) - Krátko po ukončení nominácií sa začne hlasovanie hlasovanie voliteľov a verejnosť bude mať túto možnosť až do posledného dňa roka. Sú však zrkadlom verejnej mienky niekoľkotisíc návštevníkov www.hospodarskyklub.sk Takpovediac sebamilované osobnosti zo slovenskej spoločnosti a politiky propagované väčšinou médií nemajú šancu potvrdiť si „milovanosť“ verejnosťou, alebo aspoň jej tichý obdiv - uznanie. Respondenti – návštevníci www.hospodarskyklub.sk , kde sú predmetné ankety zverejnené pod banerom ANKETY 2021 nepotvrdzujú však ani „popularitu-nepopularitu“ osobností z medzinárodného života.Ohlasy od respondentov od začiatku tohtoročných edícií ankiet, ktoré majú takúto životnosť: Zlatý biatec tridsiatu reprízu, Best Bank dvadsiatyprvý ročník, Najsympatickejšia osobnosť... siedmy ročník, World Politician devätnásty ročník a Mierová cena ... pre verejnosť siedmy ročník majú spoločného menovateľa:“. Príliš často zaznievajú aj názory, že sme ako štát – národ a „našu vodcovia“ prinajmenej chválenkári a postrádame schopnosť, ako aj odvahu porovnávať sa s inými štátmi – národmi a ich lídrami. Viac ako nepríjemné sú hlasy o našom vzdelanostnom a kultúrnom zaostávaní, ale aj o „líderskej“, no i ľudskej trápnosti mnohých koaličných a opozičných politikov.Do polnoci 5. novembra 2021 bolo v ankete Zlatý biatec aktuálne nominovaných pätnásť osobností. Do ankety prišlo celkove 4671 hlasov. Najviac hlasov zo SR majú doteraz, pedagóg, režisér a herec, 360 hlasov,, virológ, 272, a, SHR, 248 hlasov. Zo zahraničných osobností, fínska premiérka, 304 hlasov, I. Koutná a jej tím vedcov z brnenského laboratória Centra bunkového a tkanivového inžinierstva, 249, a, poslanec EP, 228 hlasov.V 21. ročníku ankety Best Bank je nominovaných iba šesť bánk, resp. poisťovní. Spolu dostali 1239 hlasov. Na prvom mieste je najčastejší víťaz anketys 296 hlasmi, za ňou nasledujes 281 hlasmi a na myslenom stupni víťazov je zatiaľs 273 hlasmi.Do 7. ročníka ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti je aktuálne nominovaných 29 osobností. Poradie prvých desiatich je veľavravné : 1., 1860 hlasov, 2. A. Barcík, podnikateľ, 1178, 3. J. Hrčka, starosta Petržalky, 308, 4. M. Smatana, 5. R. Kollár, iniciátor Veda pomáha..., 6.-7. M. Vallo a T. Malatinský, 8. Z. Čaputová, prezidentka SR, 149, 9. Z. Baťová a 10. M. Kollár, poslanec NR SR. Zastúpenie medzi nominovanými má aj 5 členov vlády SR : J. Naď, 56 hlasov, R. Sulík, 34, A. Doležal, 28, I. Korčok 23, a V. Lengvarský, 20 hlasov.Do XIX. ročníka ankety World Politician bolo nominovaných 8 osobností, ktoré dostali spolu 1474 hlasov. Najviac hlasov dostal čínsky prezident360 a o dva hlasy menej dostala fínska premiérka S. Marin. Na 5. mieste je ruský prezident V. V. Putin so 193 hlasmi a na 8. pozícu prezident USA J. Biden s 20 hlasmi.Siedma edícia „Mierová cena zo Slovenska 2015“ pre verejnosť má odlišný vývoj ako hlasovanie Medzinárodného mierového výboru vo výročný deň hirošimskej tragédie. Z desiatich zahraničných osobností získal jednoznačne najviac hlasov bývalý nemecký kancelárin memoriam 454, za ním nasleduje Elon Reeve Musk s 348 hlasmi... Zo SR sú zatiaľ nominiované iba dve osobnosti. Senior dizajnerka pôsobiaca v zahraničídostala 317 hlasov. Celkove došlo pre dvanásť nominovaných 2697 hlasov.Zdroj: NEF Hospodársky klub, združenieZaložené v roku 1993