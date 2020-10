Bratislava 8. októbra (OTS) - Vyjadrenie spoločnosti Huawei Technologies (Slovak), s.r.o. k publikovanému článku ohľadne zrušenia partnerstva na konferencii Globsec 2020 a k vyjadreniam pani prezidentky Z. Čaputovej ku konferencii:



„Rázne odmietame neoverené obviňovanie spoločnosti Huawei zo špionáže a podsúvanie, že naša spoločnosť je rizikom pre národnú bezpečnosť v ktorejkoľvek krajine.



Tieto obvinenia sú bez relevantných dôkazov, nie sú založené na žiadnych skutočnostiach a iba poškodzujú reputáciu značky Huawei.



Kybernetická bezpečnosť vždy bola a je našou najvyššou prioritou. V 30-ročnej histórii našej spoločnosti sa nikdy nepreukázalo, že by sa Huawei dopustil akéhokoľvek porušenia kybernetickej bezpečnosti. Vďaka tejto príkladnej skutočnosti sme dôveryhodným partnerom pre všetky hlavné telekomunikačné spoločnosti na celom svete. V skutočnosti sme najviac testovaná technologická spoločnosť zo všetkých. Máme dostatok dôkazov z celého sveta, ktoré potvrdzujú, že naše výrobky a riešenia sú bezpečné.



V spoločnosti Huawei sa snažíme byť stabilným a zodpovedným partnerom. K spolupráci s našimi partnermi pristupujeme vždy profesionálne, držíme sa faktov a plníme dohody. Vždy dodržiavame všetky platné zákony a predpisy a podnikáme otvorene a transparentne. Počas práce s Globsecom sme nenarazili na žiadne problémy, avšak neradi by sme sa nechali zatiahnuť do ničím nepodložených konšpiračných teórií, ktoré sú založené na neoveriteľných tvrdeniach. Preto bolo po vzájomnej dohode oboch strán marketingové partnerstvo spoločnosti Huawei na konferencii Globsec 2020 oficiálne zrušené.“



Mariana Trstíková

PR Manager

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.



Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.