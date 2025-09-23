< sekcia Ekonomika
OTS: Zväz celulózo-papierenského priemyslu volá po férovej legislatíve
Zväz celulózo-papierenského priemyslu volá po férovej legislatíve a varuje pred dôsledkami dvojitého zdanenia výrobcov.
Bratislava 23. septembra (OTS) - Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR vyzýva poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, aby bezodkladne otvorili legislatívny dialóg a našli riešenie, ktoré odstráni dvojité zdanenie kancelárskeho papiera a zabezpečí férové podmienky pre slovenský priemysel v záujme udržania rastu a konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu.
V aktuálnom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) sú výrobcovia kancelárskeho papiera povinní platiť poplatky za uvedenie výrobku na trh a zároveň sú tí istí výrobcovia a spracovatelia nútení nakupovať recyklovaný papier ako vstupnú surovinu pre svoju výrobu. To znamená, že prvýkrát výrobcovia kancelárskeho papiera platia poplatky pri uvedení výrobku na trh a druhýkrát pri jeho spätnom odkúpení na účely recyklácie. Súčasný systém takéhoto dvojitého zdanenia vytvára neprimerané finančné zaťaženie pre domácich producentov, ktorí sa tak dostávajú do nevýhodného postavenia voči zahraničnej konkurencii, kde sú podmienky RZV nastavené spravodlivejšie a efektívnejšie.
Na rozdiel od Slovenska, kde kancelársky papier spadá pod režim RZV, vo väčšine členských štátov EÚ – vrátane Nemecka, Poľska, Rakúska či Českej republiky – tomu tak nie je. Tieto rozdiely v legislatíve spôsobujú, že slovenskí producenti sa ocitajú v nerovnom postavení, čo priamo oslabuje ich konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku ohrozuje aj pracovné miesta v regiónoch s dlhoročnou papierenskou tradíciou.
Požiadavka je jasná a konštruktívna - ZCPP považuje za rozhodné zvážiť rozšírenie výnimiek uvedených v § 73 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to doplnením kancelárskeho papiera medzi vyhradené výrobky. Takáto úprava nie je žiadnym ústupkom, ale logickým krokom smerom k spravodlivosti a rovnakému zaobchádzaniu, aké majú priemyselné subjekty v iných členských štátoch EÚ.
Takáto úprava by prispela k:
• spravodlivejšiemu rozdeleniu nákladov v rámci systému,
• podpore domácej produkcie,
• stabilizácii trhu s recyklovanými surovinami,
• udržaniu pracovných miest v regiónoch.
„Sme plnohodnotnou súčasťou Európskej únie a rešpektujeme Green Deal a environmentálne ciele, ktoré deklaruje aj Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR. Papierenský priemysel nežiada výhody – žiada rovnaké podmienky, aké platia inde v Európe. Chceme, aby slovenský priemysel žil, investoval a zamestnával. Tento priemysel je dlhodobo stabilným pilierom regionálnej ekonomiky aj recyklačného systému, čo vo svojich vyjadreniach už viackrát potvrdil aj pán minister Taraba. Naša požiadavka smeruje k tomu, aby legislatíva zohľadnila špecifiká sektora a vytvorila rovnaké a férové podmienky pre domácich aj zahraničných výrobcov,“ zdôraznil generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR (ZCPP SR) je platforma pre koordináciu odborných, hospodárskych a legislatívnych záujmov sektora. Združuje rozhodujúce podniky ako MONDI SCP, METSÄ TISSUE Slovakia, SHP Group a tiež menšie výrobné podniky, ako aj výskumné a vzdelávacie inštitúcie. Sektor zamestnáva priamo cca 15 000 ľudí a s ďalšími pridruženými odvetviami ide o viac ako 70 000 pracovných miest na Slovensku. Zväz aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi, je súčasťou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, má priame zastúpenie v CEPI – Confederation of European Paper Industries, kde sa podieľa na formovaní legislatívy ešte pred jej prijatím na úrovni EÚ. Rok 2024 bol pre slovenský papierenský priemysel prelomový – výroba papiera vzrástla medziročne o 15,3 % a po prvýkrát v histórii prekročila hranicu 1 milión ton. Výrazne sa zvýšilo aj využívanie zberového papiera, keď sa spracovalo rekordných 214 tisíc ton, čo predstavuje medziročný nárast o 29,7%. Hlavným ťahúňom sektora bola spoločnosť Mondi SCP Ružomberok, ktorá sa podieľa približne 40 percentami na tržbách celého odvetvia a jej výsledky dokázali pozdvihnúť sektor, ktorý by inak stagnoval.
