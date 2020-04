Otváracie hodiny vyhradené pre seniorov sa upravia

Bratislava 20. apríla (TASR) - Otváracie hodiny v obchodných prevádzkach vyhradené pre seniorov sa upravia. Po novom majú mať vyhradené hodiny od 9. do 11. hodiny, a to iba v pracovných dňoch. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí s konzíliom odborníkov. Pre dôchodcov má tiež vláda pripraviť program stravných lístkov, za ktoré by si mohli na diaľku nakupovať obedy v reštauráciách. Vozili by im ich taxikári, ktorí doteraz nemohli fungovať.