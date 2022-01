Otvárajú sa všetky prevádzky služieb, rozšíri sa režim základ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. januára (TASR) - V rámci nových pravidiel sa od stredy môžu otvoriť všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb, avšak iba v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Takisto sa rozšíri zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ - po novom budú môcť byť otvorené pre všetkých aj predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok či knižnice. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Úrad pripomenul, že v režime základ môžu fungovať predajne potravín, liečebné kúpele na základe predpisu lekára, reštaurácie predávajúce jedlo a nápoje so sebou či prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22.00 h) a lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok či optiky. Takisto pre všetkých môžu byť odteraz otvorené predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky zásielkového predaja, miesta na výdaj, vrátenie či reklamáciu tovaru alebo predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá a odťahové služby.Do tejto kategórie patria aj práčovne, čerpacie stanice, pohrebné služby, služby technickej a emisnej kontroly, taxislužby, advokáti, notári, exekútori a podobné povolania a aj zberné dvory. Takisto v režime základ môžu mať otvorené služby dlhodobého a karanténneho ubytovania, závodné či školské jedálne a obchodné domy.Medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5.00 do 22.00 h a môžu fungovať v režime základ, patria predajne drogérie, novín a tlačovín, výdajné miesta, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb alebo oprava a servis elektroniky či iných vecí. Takisto sem patria kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví, predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská a prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu či terapiu osobám so zdravotným postihnutím.Po novom môžu v režime základ fungovať aj predajne oblečenia a obuvi, predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti. Patria sem ďalej aj galantérie, predajne textilu, predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky či predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky a knižnice.upozornil úrad.ÚVZ zdôraznil, že po novom sa otvoria aj všetky doteraz zatvorené prevádzky služieb, bude však pre ne platiť režim OP. V tomto režime budú fungovať napríklad prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. V OP režime už je povolená aj prevádzka detských kútikov.Úrad pripomenul, že do prevádzok sa smie vstúpiť len s respirátorom, treba si dezinfikovať ruky a dodržiavať dvojmetrové rozstupy. Ďalej tiež platia kapacitné obmedzenia (nie pre hotely a reštaurácie), teda povolený je vstup jedného zákazníka na 15 štvorcových metrov.Taxikári môžu naďalej viezť maximálne dvoch zákazníkov (neplatí pre členov jednej domácnosti) a po každej jazde treba vozidlo vydezinfikovať.V obchodných domoch ďalej platí, že musia byť uzavreté sedacie sekcie. Takisto platí zákaz konzumácie jedál a nápojov mimo "food courtov".