Otvorenie Číny bude mať pozitívy vplyv na zníženie cenových tlakov

Davos 16. januára (TASR) - Otvorenie Číny po uvoľnení protiepidemických reštrikcií je "prevažne pozitívne" a pomôže utlmiť globálnu inflačnú krízu, myslí si generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu s rozvoj (OECD) Mathias Cormann. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Určite veľmi vítame uvoľnenie covidových reštrikcií v Číne," povedal Cormann pre CNBC na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. "V krátkodobom horizonte to bude spojené s problémami a vidíme nárast infekcií, čo zrejme bude mať nejaké krátkodobé následky."



"Avšak zo strednodobého až dlhodobého hľadiska je to veľmi pozitívne, pokiaľ ide o zabezpečenie efektívnejšieho a účinnejšieho fungovania dodávateľských reťazcov," uviedol Cormann. Uvoľnenie reštrikcií takisto podporí oživenie dopytu v Číne.



Znovuotvorenie Číny spolu s viacerými pozitívnymi makroekonomickými prekvapeniami spôsobilo, že ekonómovia v posledných týždňoch zlepšili svoje pôvodne výrazne pesimistické prognózy.



"Jedným z motorov inflácie bol do veľkej miery ponukový šok súvisiaci s tým, že globálna ponuka nedokázala dobiehať globálny dopyt tak rýchlo, ako to bolo potrebné," povedal Cormann. Dodal, že otvorenie Číny zlepší fungovanie dodávateľských reťazcov, čo by malo znížiť tlak na ceny.