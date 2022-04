Rubľové účty v Gazprombank podľa EÚ porušujú sankcie proti Rusku

Brusel 28. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) uviedla, že otvorenie rubľových účtov v Gazprombank zrejme porušuje sankcie proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vysokopostavený predstaviteľ EÚ povedal, že len samotné otvorenie rubľového bankového účtu v Gazprombank môže znamenať porušenie sankcií, ktoré únia uvalila na Rusko. EÚ podľa neho zatiaľ nevie o tom, že by to nejaká európska plynárenská spoločnosť urobila.



Podľa predstaviteľa EÚ otvorenie rubľového účtu nejakým dovozcom plynu "na prvý pohľad" vyzerá ako porušenie sankcií. Dodal, že Európska komisia (EK) nemá žiadne formálne indikácie o tom, že firmy z EÚ z dôvodu platieb za ruský plyn otvorili rubľové účty v Gazprombank, ako to požaduje Moskva a tvrdia zdroje z Gazpromu.