Otvorenie sa Číny vyvoláva optimizmus pokiaľ ide o globálny rast

Davos 17. januára (TASR) - Opätovné otvorenie sa Číny, po zmiernení obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19, by mohlo posunúť globálny hospodársky rast nad očakávania a pomôcť vyhnúť sa širšej recesii, aj keď sa to niektorým z najväčších svetových ekonomík možno nepodarí. Uviedli to poprední finanční experti na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína zrušila mnohé z tvrdých reštrikcií, ktoré brzdili jej ekonomiku po najväčších protestoch za uplynulé roky. Peking náhle upustil od svojej prísnej politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19, čo podporilo nádeje, že druhá najväčšia svetová ekonomika dokáže oživiť globálny hospodársky rast, aj keď Spojené štáty, eurozóna a Británia "flirtujú" s recesiou v blízkej dobe.



"Opätovné otvorenie sa Číny sa stane hlavnou udalosťou a bude kľúčovou hnacou silou rastu," povedala pre fórum v Davose Laura M Cha, predsedníčka burzy v Hongkongu. Poukázala pritom na fakt, že viaceré ázijské ekonomiky, nielen Čína, ale aj India či Indonézia patria medzi veľmi silné rozvíjajúce sa ekonomiky a môžu podporiť globálny rast.



Jej komentáre potvrdili aj ďalší, ktorí považujú Čínu za kľúč ku globálnemu oživeniu.



"Sú tam zadržiavané úspory, zadržiavaný dopyt, takže si myslíme, že Čína zažije veľmi silný rast, najmä neskôr v priebehu roka," povedal v panelovej diskusii Douglas L. Peterson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti S&P Global.



Peterson tiež uviedol, že stále očakáva veľmi miernu recesiu v USA, Európe a Británii, ale za celý rok počíta s rastom.



"Silné trhy práce nie sú v súlade s tým, čo vidíme pri recesii a trhy práce sú silné takmer všade na svete," dodal.



Predseda Credit Suisse Axel Lehmann podľa vlastných slov dúfa, že sa Spojené štáty nakoniec vyhnú recesii, no aj on stavil na Čínu.



Rast čínskej ekonomiky sa v roku 2022 spomalil na 3 % z 8,1 % v roku 2021. To je jeden z najhorších výsledkov takmer za polstoročie, keďže Čínu tvrdo zasiahli prísne blokády a prepad trhu s nehnuteľnosťami.



Pokiaľ ide o eurozónu, predstaviteľ Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Centeno dodal trochu optimizmu, keď povedal, že 20-členný menový blok, ktorý je tento rok považovaný za jednu z najslabších ekonomík pre svoju nadmernú závislosť od ruského plynu, sa možno vyhne recesii. Pripomenul, že výsledky eurozóny každý štvrťrok prekvapujú a aj v posledných mesiacoch 2022 dosiahne s najväčšou pravdepodobnosťou stále pozitívny rast.