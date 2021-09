Otvorenie slovenského pavilónu na Expo Dubaj 2020 sa posúva

Bratislava 28. septembra (TASR) – Slovenská expozícia na svetovej výstave EXPO v Dubaji nebude otvorená od začiatku výstavy, to znamená od 1. októbra, ale až v jeho prvej polovici. V utorok to uviedla generálna komisárska Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová. Pre odklad otvorenia pavilónu sa slovenská strana rozhodla na základe odporúčania od organizátora EXPO Dubaj, od ktorého si pavilón prenajímame.



„Ministerstvo hospodárstva spolu s partnermi slovenskej expozície vynaložilo enormné úsilie pre zabezpečenie úspešnej prezentácie na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020. Či už ide o inovatívne exponáty, množstvo vystavovateľov, úspešných slovenských firiem, alebo atraktívny sprievodný program, môžeme potvrdiť, že slovenský tím je po obsahovej a odbornej stránke pripravený," uviedla Valovičová.



Slovenská expozícia nie je dokončená, no podľa Valovičovej generálna riaditeľka Expo Dubaj 2020 Reem Al Hashimi potvrdila, že „na slovenskom pavilóne už nepríde k ďalším zdržaniam". Spojené arabské emiráty sú centrom rozvíjajúcich sa trhov a Expo Dubaj bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie.



Slovensko na výstave predstaví inovatívne technológie v oblasti mobility a vodík ako pohon budúcnosti. Návštevníci si budú môcť pozrieť auto na vodíkový pohon, vesmírny robot, letecký VRM simulátor, niektoré z lietadiel vyrábaných na Slovensku, alebo model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy kontinent.