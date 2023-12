Otvorili most ponad Ipeľ, ktorý prepája slovenskú a maďarskú obec

Vrbovka 1. decembra (TASR) - V obci Vrbovka vo Veľkokrtíšskom okrese v piatok otvorili nový cestný most, ktorý ju spojí s maďarskou obcou Őrhalom. TASR o tom v piatok informovala riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia Mária Lőrincz.



Nové cestné prepojenie medzi Slovenskom a Maďarskom má podporiť cezhraničnú pracovnú mobilitu. Zároveň má vyriešiť aj lokálnu dopravnú izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcou. Obce na pravom a ľavom brehu hraničnej rieky medzi Slovenskom a Maďarskom sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou približne 1,5 kilometra. Doteraz však merala najbližšia cesta z jednej obce do druhej použitím najbližšieho hraničného priechodu 20 až 25 kilometrov.







Riaditeľka dodala, že investíciou okrem cestného mosta s rozpätím 31,5 metra na slovenskej strane je i cestná komunikácia s chodníkom v dĺžke 40 metrov. Súčasťou bola aj obnova cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 metrov, a vytvorenie oddychovej plochy pri moste. Paralelne na maďarskej strane plánujú vybudovať novú 1,17 kilometra dlhú cestu k mostu.



Celkový rozpočet projektu je 6.725.325 eur, z toho 5.716.526 eur budú hradiť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Most s rozpočtom 2.605.000 eur budú partneri financovať v rovnakom pomere, zohľadnia však rozdielnu výšku DPH. Investičné náklady na vybudovanie a obnovu ciest, ktoré vedú k mostu na slovenskej strane, sú vo výške 666.474 eur. Banskobystrický samosprávny kraj poskytne obci Vrbovka 100.000 eur na pokrytie povinnej spoluúčasti projektu.



Partnermi projektu sú obec Vrbovka a Ministerstvo výstavby a dopravy Maďarska.