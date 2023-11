Overovanie nárokov na príspevok v projekte Digitálny žiak je ukončené

Bratislava 10. novembra (TASR) - Digitálna koalícia (DK) spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ukončili overovanie nárokov na príspevok v rámci projektu Digitálny žiak u registrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov. V najbližších dňoch im rozpošlú posledné validačné kódy, ktoré si budú môcť uplatniť do konca novembra. Informovalo o tom v piatok tlačové oddelenie DK.



Cieľom projektu Digitálny žiak je poskytnúť žiakom základných a stredných škôl, primárne zo sociálne znevýhodneného prostredia, finančný príspevok 350 eur na nákup nového počítača či tabletu. Má sa tým podporiť vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.



"Predpokladom na získanie príspevku je okrem správnej registrácie v systéme aj overenie oprávnenosti nároku žiakov a ich zákonných zástupcov na príspevok v jednotlivých štátnych registroch zo strany MIRRI. Od februára do septembra tohto roka, teda počas obdobia, kedy boli registrácie spustené, požiadalo o príspevok celkovo viac ako 164.000 žiakov a ich zákonných zástupcov," priblížila DK s tým, že doteraz zaslala 129.000 potvrdzujúcich validačných SMS kódov.



S týmito kódmi si môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia príspevok uplatniť v niektorej zo stoviek zmluvných predajní digitálnej techniky na Slovensku. Koalícia avizovala, že v piatok rozpošle ďalších vyše 9000 validačných kódov posledným žiakom, ktorých nárok bol potvrdený. Na uplatnenie príspevku majú čas do konca novembra.



V rámci projektu Digitálny žiak sa zaregistrovali aj žiaci a zákonní zástupcovia, ktorých nárok nebol štátom potvrdený, keďže nespadajú do cieľových skupín projektu alebo svoju registráciu vyplnili nesprávne, upozornila DK. Ide o skupinu približne 25.000 žiakov, ktorí dostanú túto informáciu formou SMS správy na telefónne číslo uvedené v registrácii.



"Digitálna koalícia, z hľadiska ochrany osobných údajov, získava výlučne informáciu o potvrdení alebo nepotvrdení nároku pre registráciu žiaka identifikovanú rodným číslom. V tejto súvislosti nedisponuje podrobnými informáciami o dôvodoch, pre ktorý nebol nárok žiadateľom poskytnutý a rovnako tak nemá k dispozícii nástroje na overenie správnosti údajov poskytnutých v registračnom procese," doplnila DK.



Kompletný zoznam zmluvných prevádzok a všetky informácie o projekte sú dostupné na internetovej stránke www.digitalnyziak.sk.