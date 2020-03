Ovocie a zeleninu jedáva denne čoraz viac detí, ale v malom množstve

Bratislava 26. marca (TASR) - Ovocie a zeleninu jedáva každodenne čoraz viac detí, ale v malom množstve. Vyplýva to zo správy o projekte zdravej výživy "Viem, čo zjem", ktorý zisťoval stravovacie obmedzenia detí či konzumáciu ovocia a zeleniny.



Podľa prieskumu takmer polovica detí jedáva ovocie a zeleninu každý deň, počet týchto detí sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil až o 6 %. Prieskum poukázal aj na to, že konzumácia ovocia a zeleniny závisí najmä od veku detí, ale aj od príjmov a vzdelania rodičov. Každodenný prísun ovocia a zeleniny mávajú totiž najčastejšie práve deti z 3. a 4. ročníkov základných škôl (51 %) a taktiež deti, ktorých rodičia majú vysokoškolské vzdelanie (52 %).



Na druhej strane, deti síce konzumujú ovocie a zeleninu častejšie, ale v badateľne menšom množstve. Až 63 % detí zje len jednu porciu za deň, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast až o 10 %. Pokles sa zaznamenal u detí, ktoré zjedia denne 2 až 3 porcie ovocie a zeleniny, aktuálne to je 35 %.



Bez lepku, bez laktózy, bez čokolády, niekedy aj bez ovocia či zeleniny - aj s takýmito stravovacími obmedzeniami sa musia podľa prieskumu v dnešných dňoch čoraz častejšie "pasovať" nielen dospelí, ale i deti.



Každé desiate dieťa vo veku 8 až 11 rokov trpí podľa prieskumu nejakou formou stravovacieho obmedzenia, pre ktoré musí pravidelne vynechávať zo svojho jedálnička hneď niekoľko druhov potravín. V porovnaní s výsledkami prieskumu z roku 2017 však narástol počet týchto detí len o 1 %.



Prieskum si tiež bližšie "posvietil" aj na to, aké formy stravovacích obmedzení mávajú deti najčastejšie. Ukázalo sa, že najviac deti trpia alergiou na laktózu, celkom ich bolo až 41 %. Avšak aj napriek tomu, že s touto intoleranciou bojujú deti najčastejšie, ich počet sa oproti zisteniam z roku 2017 znížil až o 10 %. Veľmi časté sú tiež stravovacie obmedzenia spojené s ovocím a zeleninou, ktorými trpí až 19 % detí.



Medzi ďalšie stravovacie obmedzenia u detí v tomto veku patria podľa prieskumu histamínová intolerancia (13 %), bezlepková diéta (11 %), alergie všeobecne (10 %), čokoláda (5 %), reflux (2 %) či akútna pankreatitída (1 %). Diabetom trpia 2 % týchto detí, čo predstavuje oproti predošlým zisteniam polovičný nárast.



Projekt "Viem, čo zjem" je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta a doteraz sa na ňom zúčastnilo asi 8 miliónov detí. Zameriava sa na propagáciu vyváženého životného štýlu, správnych stravovacích návykov a pohybu. V aktuálnom školskom roku sa do projektu zapojilo 10.843 žiakov zo 104 škôl z celého Slovenska. Prednášky realizujú lektori z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research na vzorke 991 respondentov, ktorými boli rodičia detí vo veku 8 až 11 rokov. Odborným partnerom projektu "Viem, čo zjem" je ÚVZ SR. Viac informácií možno nájsť na webe projektu.