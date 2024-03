Ovocinári na Zemplíne sa pre nepriaznivé počasie obávajú o úrodu

Sedliská 21. marca (TASR) - Výrobno-obchodná spoločnosť Agromix zatiaľ nezaviedla pre aktuálne počasie špeciálne opatrenia v sadoch v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Pavla Vagaského zažívajú neisté obdobie, no v sadoch vykonávajú len štandardné práce.



Stromy v sade najväčšieho ovocinára na Zemplíne podľa Vagaského zakvitli neštandardne skoro. "Rozkvitnuté marhule trpia, a my obávame sa, či to prežijú," uviedol. Nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napríklad nadmerné zrážky počas zimy, viedli k zvýšeniu výskytu chorôb. Spoločnosť musela aplikovať doplňujúce postreky, čo spôsobilo zvýšenie nákladov. "Zima sa prejavila nepriaznivo," doplnil.



V sadoch pestujú nielen marhule, ale aj jablká, broskyne a slivky. Vagaský tiež spomenul, že pri pestovaní jahôd zmenili stratégiu. "Pri jahodách sme zaviedli hroble, vďaka ktorým sú plody krásne čisté aj napriek zlým poveternostným podmienkam. Aj týmito prístupmi sa nám podarilo zachrániť úrodu už tretiu sezónu."



Spoločnosť pôsobí na trhu vyše 25 rokov. Hospodári na približne 300 hektároch (ha) pôdy, z toho 25 ha tvoria sady. Zaoberá sa prevažne pestovaním ovocia, v rámci ktorého praktizujú samozber, tiež zeleniny - kapusty, ale aj poľnohospodárskych plodín.