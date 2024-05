Ovocinári spustili v Návojovciach samozber jahôd

Partizánske 10. mája (TASR) - Ovocinári začali v partizánskej mestskej časti Návojovce so samozberom jahôd. Oproti minulým rokom si ľudia môžu ovocie nazbierať o tri týždne skôr. Časť úrody zničili jarné mrazy, problém spôsobila i prietrž mračien.



Jahody v druhý deň samozberu si prišla nazbierať i Mirka z Topoľčian, ľudí už podľa nej láka urobiť si z jahôd limonády či džemy. "Sú výborné, krásne, veľké, šťavnaté, červené a sladké. Časť dáme rodičom, strážia nám malého, dostanú ich tak za odmenu. Z časti spravím dreň, zamrazím ich, vyskúšam urobiť aj džem so stéviou," priblížila v piatok pre TASR Mirka.



Spoločnosť Fructop so sídlom v Ostraticiach tento rok vysadila jahody na ploche sedem hektárov, väčšinou ide o odrodu clery. Skúša experimentovať i s ďalšími odrodami. "So samozberom sme začali o tri týždne skôr vďaka vegetácii a klimatickým podmienkam. Tento rok sme opäť bojovali s mrazmi, niekoľkokrát sme jahody zakrývali a odokrývali. Potom sme tu mali silnú búrku, úroda tak mohla byť aj väčšia, ale sme spokojní aj s tým, čo je," uviedol riaditeľ firmy Miloš Šebo. Konkretizoval, že mrazy zničili približne 30 percent úrody jahôd.



Tento rok postavili ovocinári i fóliové tunely, v ktorých rovnako pestujú jahody. Šebo priblížil, že ovocinárom slúžia ako skúška a učia sa na nich.



Jahody budú na plantáži naďalej dozrievať, závisieť to bude i od klimatických podmienok. "Zatiaľ záujem o samozber jahôd je, dúfame, že bude pokračovať. Predpokladáme, že samozber potrvá tri týždne," podotkol Šebo.



Ovocinári plánujú spustiť koncom mája i samozber hrachu záhradného, v júni to budú maliny, avizoval riaditeľ spoločnosti.