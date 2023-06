Ovocinári v Návojovciach spustili i samozber hrachu

Partizánske 13. júna (TASR) - Záujemcovia si môžu túto sezónu okrem jahôd v partizánskej mestskej časti Návojovce nazbierať i hrach. Samozber hrachu záhradného spustila spoločnosť Fructop v týchto dňoch a potrvá do konca júna.



Nazbierať si hrach do Návojoviec prišli i manželia z Bánoviec nad Bebravou. "Sú tu najlepšie jahody. Teraz sme však prišli na hrášok, lebo jahody máme už nazbierané," priblížila pre TASR Mária.



Jahody si zase prišla nazbierať i Oľga z Návojoviec. "Dajú sa vybrať. Nepotrebujeme tie z Poľska, keď to má človek z domáceho zdroja, je to lepšie. Založili sa nové krásne lány, o rok sme tu znova," ozrejmila Oľga.



Samozber hrachu pripravila spoločnosť po prvý raz. "Chceli sme rozšíriť sortiment, hľadali sme nejakú plodinu a zhodli sme sa na hrášku záhradnom. Je veľmi dobrý a sladký," uviedol pre TASR riaditeľ firmy Miloš Šebo.



Hrášok firma podľa neho vysadila na ploche jedného hektára, zdá sa však, že do budúcna túto plochu ešte rozšíri. "Stretli sme sa s veľkým záujmom, čo sme veľmi radi," poznamenal. Pri pestovaní hrachu je podľa riaditeľa najdôležitejšia vlaha, nesmie byť veľmi sucho, jar ovocinárom zatiaľ v tejto súvislosti priala, bolo relatívne dosť zrážok.



Negatívne sa však zrážky odrazili na úrode jahôd, ktoré vysadili na ploche sedem hektárov. "Tento rok sme jahody začali zbierať o týždeň neskôr, koncom mája, keďže jar bola chladná a vlhká. Posledné dni nám veľmi pršalo, jahody tak dostali zabrať a časť zrelých napadla hniloba. Zatiaľ to nie je také dramatické, časť úrody nám hniloba zobrala," spomenul Šebo.



O samozber jahôd majú ľudia naďalej záujem, najvyšší zaznamenala podľa neho spoločnosť počas pandémie. "Zatiaľ sme spokojní aj tento rok, ľudia chodia a majú záujem. Benefitom je určite cena, kvalita, čerstvosť, je to slovenská jahoda, neprešla 1000 či 2000 kilometrov, zbieraná v zrelosti, v akej sa má," dodal.