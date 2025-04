Ovocinári v Tekovskej Breznici zažívajú rušné noci

Tekovská Breznica 7. apríla (TASR) - Rušné noci v týchto dňoch zažívajú ovocinári z Tekovskej Breznice v okrese Žarnovica, ktorí chránia svoje sady marhúľ pred nočnými mrazmi. Konateľ spoločnosti Amazonit Marek Šály pre TASR uviedol, že mladé stromy marhúľ chránia už tretiu noc teplom z peletových piecok.



„Každoročne to riešime päť až osem nocí v roku. My máme síce marhule ako samotné stromy len tretí rok, ale päť až osem nocí to vychádza za sezónu, že to treba riešiť,“ priblížil Šály s tým, že v sade využívajú zrejme najúčinnejšiu ochranu pred mrazom.



Medzi jednotlivé stromy tak ovocinári rozmiestňujú peletové piecky. „Je potrebné ich spustiť v dostatočnom predstihu na to, aby boli všetky rozhorené, kým príde teplota na nulu. My to zvyčajne robíme, keď je pol stupňa Celzia,“ priblížil Šály s tým, že v sadoch tak trávia celú noc.



V tekovských sadoch chránia tento rok svoju úrodu týmto spôsobom už tretiu noc, Šály predpokladá, že pre avizované nočné mrazy ich ešte minimálne dve noci strávené v sade čakajú. Opakujúce sa opatrenia na ochranu porastu zvyšujú ovocinárom aj vynakladané finančné prostriedky, na jeden hektár minú za noc tri tony peliet.



Spoločnosť Amazonit má aktuálne vo svojich sadoch marhule vysadené na dvoch hektároch. Polovica z nich sú už rodiace stromy, na druhom hektári sú mladé stromy vysadené počas minulej jesene. Okrem marhúľ pestujú v sade aj jablká a jahody.