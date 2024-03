Ovocinári z Partizánskeho zakryli jahody textíliou, bojujú proti mrazu

Partizánske 20. marca (TASR) - Opatrenia proti nočným mrazom prijala už začiatkom tohto týždňa spoločnosť Fructop, ktorá pestuje jahody i ovocné stromy v okrese Partizánske. Jahody v partizánskej mestskej časti Návojovce zakryli pracovníci textilnou tkaninou, k ochrane sliviek a jabloní v sade v Ostraticiach zatiaľ nepristúpili.



Jahody zakryli netkanou textíliou ovocinári ešte v pondelok (18. 3.). "Mali sme tu dva dni po sebe teploty mínus šesť a mínus sedem stupňov Celzia. Dúfame, že sme ich ochránili," povedal v stredu pre TASR riaditeľ spoločnosti Miloš Šebo.



Firma tento rok podľa neho vysadila jahody na ploche sedem hektárov, textíliou zakryla celú plochu. "Nízke teploty približne mínus dva stupne Celzia boli i v noci na pondelok. Škody tak nejaké sú, ale ich rozsah uvidíme neskôr. Mrazy boli oveľa silnejšie z pondelka na utorok (19. 3.) a z utorka na stredu," spomenul.



Opatrenia pri jabloniach a slivkách spoločnosť zatiaľ podľa jej riaditeľa neriešila. "Tieto stromy sú na hranici, že by nočné mrazy mohli zvládnuť. Veľmi háklivé sú v tomto období marhule, broskyne a čerešne, tie my však nepestujeme," vysvetlil Šebo.



Ovocinári pripravujú v Návojovciach i novinky. "Chceme vyskúšať pestovanie jahôd vo fóliovníkoch. Postavili sme dva. Sledujeme tým urýchlenie dozretia jahôd, ktoré by tak mohli byť dozreté už o dva týždne skôr ako tie pestované na voľnej pôde," priblížil Šebo. Jahody vo fóliovníkoch začne spoločnosť sadiť budúci týždeň, budú na ploche 0,3 hektára. "Efekt to tento rok mať ešte nebude, bude v tom budúcom. Jahody budú tento rok dozrievať rovnako ako tie vonkajšie. Na budúci rok by mohli byť už v polovici mája. Štandardne so zberom totiž začíname koncom mája," ozrejmil riaditeľ.



Jahody na voľnej ploche by mali dozrieť v tomto roku okolo 20. mája. Tento rok si bude môcť verejnosť nazbierať i hrášok, spoločnosť skúša rozšíriť sortiment i o maliny.