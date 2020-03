Ovocnými sirupmi podporujú i propagujú región v Poloninách

Ulič 30. marca (TASR) – Na svoju prevádzku výroby ovocných sirupov len dva kilometre od ukrajinských hraníc v obci Ulič v okrese Snina sú Miroslav Telehanič a Juraj Kovaľ hrdí. Začať podnikať v jednom z najmenej rozvinutých regiónov bola pre nich výzva. Dnes sa tešia, že prispievajú k jeho propagácii.



"Niekedy dávno sa celé Poloniny, respektíve celé Beskydy aj s poľskou a ukrajinskou stranou volali Vlčie hory. Chceme teda v rámci názvu spropagovať aj tento náš región. Prekvapivo sa nám to darí," priblížil pre TASR 26-ročný profesionálny barman Telehanič s tým, že sa na nich po príchode do Polonín obracajú turisti zo západnej časti Slovenska s otázkami na atraktivity regiónu. Vysvetlil, že až 75 percent produkcie ručne vyrábaných ovocných sirupov spoločnosti Hany Ulič končí v hotelierskych prevádzkach na západnom Slovensku.



Priznáva, že premiestniť svoju výrobu na západ, kde má spoločnosť väčšinu odbytu, by bolo jednoduchšie. S obchodným partnerom sa však rozhodli ostať "doma". "Nie sú tu žiadne firmy alebo podniky, ktoré by mohli zamestnávať ľudí, tak sme si povedali, že tou ručnou výrobou ich chceme zamestnať čo najviac," odôvodnil. Okrem sezónnych pracovných príležitostí tak robia aj prostredníctvom budovania siete lokálnych pestovateľov ovocia. "Vlani sme nakúpili 500 stromčekov rakytníka, ktoré sme dali pestovateľovi, ktorý by inak do toho neinvestoval vlastné peniaze. Keď bude mať prvú úrodu, odkúpime ju od neho za trhovú cenu," vysvetlil s tým, že všetky vstupné produkty, okrem exotického ovocia, pochádzajú od lokálnych dodávateľov. Súčasťou podnikateľského desatora dvojice je i dôraz na ručnú výrobu a tiež naturálny charakter konečných výrobkov.