Oxfam: Horné 1 % obyvateľov skupiny G20 vlastní 31 % jej bohatstva

Brusel 16. novembra (TASR) - Najbohatšie jedno percento obyvateľov skupiny najväčších svetových ekonomík G20 vlastní 31 % jej celkového bohatstva, zatiaľ čo na chudobnejšiu polovicu pripadá len 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na správu charitatívnej organizácie Oxfam.



Celkovo sa majetok jedného percenta najbohatších v krajinách G20 za posledné dve desaťročia zvýšil o takmer 150 % na 68,7 bilióna amerických dolárov (65,22 bilióna eur), oznámila v piatok organizácia, ktorá použila dáta zo správy banky UBS o globálnej distribúcii bohatstva (UBS Global Wealth Report 2023).



Krajiny G20, v ktorých má jedno percento najbohatších najväčší podiel na celkovom majetku, sú Brazília so 48 %, Južná Afrika so 42 % a Argentína so 40 %. V Nemecku vlastní jedno percento najbohatších približne 30 % celkového bohatstva krajiny. Oxfam varuje, že rastúca nerovnosť a rastúci vplyv superbohatých predstavujú hrozbu pre demokraciu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz sa musí na stretnutí G20 prejaviť a spolu so svojimi kolegami rozhodne presadzovať dohodu o globálnom zdanení superbohatých, povedal Tobias Hauschild z organizácie Oxfam Germany. "Takto sa bude môcť celosvetovo viac investovať do boja proti chudobe a do riešenia klimatickej krízy," zdôraznil.



Samit G20 sa uskutoční 18. a 19. novembra v brazílskom Riu de Janeiro.



(1 EUR = 1,0533 USD)