Oxfam: Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa prehĺbila

Davos 15. januára (TASR) - Krízy a vojny v uplynulých rokoch prehĺbili priepasť medzi bohatými a chudobnými na celom svete. Koncentrácia bohatstva v rukách malej skupiny ľudí sa tak ešte zvýšila a chudobných pribudlo. Uviedla to charitatívna spoločnosť Oxfam v pondelok vo svojom ročnom hodnotení globálnych nerovností pred začiatkom Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Podľa štúdie päť najbohatších ľudí na svete viac ako zdvojnásobilo svoj majetok od roku 2020 a zároveň takmer 5 miliárd ľudí schudobnelo.



Štúdia je založená na údajoch z rôznych zdrojov. Oxfam napríklad skombinoval odhady bohatstva miliardárov, ktoré urobil americký časopis Forbes, s odhadmi globálneho bohatstva od banky Credit Suisse, Svetovej banky a európskeho štatistického úradu Eurostat.



Oxfam vo svojej analýze dospel k záveru, že pri súčasnom tempe rastu by svet mohol mať svojho prvého bilionára už o 10 rokov. Na druhej strane, globálnu chudobu sa nepodarí úplne prekonať ani o 230 rokov.



"Miliardári sa stávajú bohatšími, robotnícka trieda zápasí s problémami a chudobní žijú v zúfalstve. To je nešťastný stav svetovej ekonomiky," napísal v predhovore ku štúdii americký senátor Bernie Sanders.



"Nikdy v histórii ľudstva tak málo ľudí nevlastnilo toľko. Nikdy predtým v histórii ľudstva nebola taká nerovnosť v príjmoch a majetkoch. A nikdy predtým sme nevideli takú bezprecedentnú úroveň chamtivosti, arogancie a nezodpovednosti zo strany vládnucej triedy," napísal Sanders.



Podľa údajov Oxfam majetok pätice najbohatších mužov sveta, do ktorej patria generálny riaditeľ Tesly Elon Musk, Bernard Arnault zo spoločnosti LVMH, zakladateľ Amazonu Jeff Bezos, zakladateľ Oracle Larry Ellison a investičný guru Warren Buffett, od roku 2020 vzrástol zo 405 miliárd USD na 869 miliárd USD (794,19 miliardy eur) do novembra 2023. Celkové bohatstvo všetkých miliardárov rástlo trikrát rýchlejšie ako miera inflácie.



Momentálne je Musk najbohatším mužom planéty s osobným majetkom necelých 250 miliárd USD, uvádza Oxfam na základe údajov z Forbes.



Svetové ekonomické fórum sa formálne otvára neskôr v pondelok. Zúčastnia sa na ňom poprední politici, bankári a podnikatelia.



(1 EUR = 1,0942 USD)