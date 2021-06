Oxfam: Z globálnej minimálnej dane budú ťažiť najmä bohaté štáty

Frankfurt nad Mohanom 7. júna (TASR) - Mimovládne organizácie skritizovali dohodu zástupcov siedmich najvyspelejších ekonomík (G7) o globálnej minimálnej firemnej dani. Podľa nich z toho budú profitovať najmä bohaté štáty na úkor chudobnejších.



Ministri financií skupiny G7 cez víkend podporili zavedenie celosvetovej firemnej dane minimálne na úrovni 15 %. Dohoda by mala byť základom pre globálnu dohodu a mala by ukončiť závody medzi štátmi, ktoré v snahe prilákať veľké koncerny často extrémne znižovali firemné dane a ponúkali im daňové výnimky.



Mimovládna organizácia Oxfam a sieť mimovládnych organizácií Eurodad na dohodu ministrov financií G7 reagovali, že to bude znamenať najmä väčší objem financií pre domovské štáty nadnárodných spoločností, ktorými sú najmä USA a Európska únia. Pre chudobné krajiny, v ktorých nadnárodné koncerny rovnako pôsobia, veľa nezostane.



"Skupina G7 je malý klub bohatých a vplyvných krajín," citovala Tove Rydingovú zo siete Eurodad agentúra Reuters. "Vypracovali dohodu, z ktorej budú profitovať najmä oni," dodala. Rovnaký názor má aj Christian Hallum, daňový expert z organizácie Oxfam. "Je to jednoznačne nasmerované v prospech bohatých a neférové voči chudobným," uviedol s tým, že takáto dohoda povedie "k masívnemu transferu peňazí do bohatých krajín".