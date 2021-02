OZ KOVO: Ak by neplatil núdzový stav, chystali by sme už štrajk

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Ak by v súčasnosti neplatil núdzový stav a nebola pandémia nového koronavírusu, dnes by už možno odbory pripravovali generálny štrajk. Konštatoval to v piatok v Banskej Bystrici Emil Machyna, predseda Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO, v súvislosti s aktuálne prerokovávanou novelou Zákonníka práce v parlamente a ďalšími legislatívnymi opatreniami, ktoré podľa odborárov budú mať výrazný negatívny vplyv na pracovnoprávne prostredie, práva a kompetencie slovenských zamestnancov.



"Nie je to len otázka minimálnej mzdy, ktorú nám skrátili, nie sú to len otázky minimálnych mzdových nárokov, príplatkov za soboty, nedele a nočné zmeny, ale zobrali nám aj rozširovanie kolektívnych zmlúv. Ak by sme sa takto dohodli, o možnosť zvýšenia ďalších miezd a benefitov príde okolo 90.000 ľudí v strojárskom, hutníckom alebo elektrotechnickom priemysle. Zmenou zákona o tripartite sa vytvára tlak na to, aby oslabili pozície odborov," reagoval Machyna s tým, že je to "jasný trest od ministra, lebo s ním nesúhlasia".



Pripomenul, že Slovensko má najviac nočnej práce v rámci Európy - až 23 percent ľudí robí v noci, krajina má najviac nadčasov, je druhou v Európe. "To sú veci, ktoré pomáhajú lepšej rentabilite podnikov, ale my berieme ľuďom benefity," podotkol.



Ako Machyna zdôraznil, začína sa demontáž sociálneho štátu a ak im sľubovali, že sociálne veci ostanú tak, ako boli schválené a nebudú sa meniť, opak je pravdou. "Presadzujú sa osobné egá niektorých politikov a ministrov, a nie skutočná práca v prospech ľudí, čo nie je dobrý signál," dodal.



Odborári avizujú, že sa budú brániť formami, ktoré majú. Počkajú, kým sa skončí núdzový stav, lebo nechcú porušovať zákon, zatiaľ tak prichádzajú do úvahy iba rôzne letákové akcie.



"Určite pôjdeme do nátlakových akcií, tvrdo zatlačíme. Budeme hľadať riešenia aj cez Európsku úniu, pretože nesúhlasíme so znižovaním sociálnych štandardov zamestnancov a ostatných ľudí," podčiarkol Machyna.