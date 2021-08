OZ KOVO navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 60 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prešov 26. augusta (TASR) - Predstavitelia Odborového zväzu (OZ) KOVO navrhujú zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Bolo by to najmenej 680 eur v hrubom a 548 eur v čistom. Zároveň poukazujú na sociálny rozmer minimálnej mzdy. Uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Prešove." povedal člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica a doplnil, že minimálne náklady ľudí na bývanie sú vo výške 350 až 400 eur.Zvyšovaním minimálnej mzdy sa podľa jeho slov docieli zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva s následnou vyššou spotrebou a dopytom tovarov a služieb.skonštatoval Balica.Ako povedal, zvýšenie minimálnej mzdy by nespôsobilo kolaps ekonomiky. Podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch nie je tak enormne vysoký." doplnil ekonomicko-sociálny analytik z Občianskeho združenia Pracujúca chudoba Ján Košč.Nulový nárast mzdových zvýhodnení, takzvaných príplatkov na rok 2022, je podľa OZ KOVO neľudským zásahom do určitej satisfakcie pre zamestnanca za prácu v neštandardných podmienkach.Na zasadnutí tripartity sa v pondelok (23. 8.) rozhodlo o výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Bude zachovaný automat z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), a teda bude na úrovni 57 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V absolútnom vyjadrení teda budú najchudobnejší zarábať 646 eur mesačne. To je však o 34 eur menej ako v prípade, že by sa minimálna mzda počítala podľa vzorca predošlej vlády (60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, pozn. TASR)." uviedla pre TASR hovorkyňa MPSVR SR Eva Rovenská.Ako dodala, počas dvoch rokov sa im podarilo zvýšiť úroveň minimálnej mzdy rádovo o desať percent. "" doplnila Rovenská.