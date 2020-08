OZ KOVO: Odborári netrvali na sume minimálnej mzdy, ale na zákonnosti

Bratislava 26. augusta (TASR) – Odborári počas rokovania tripartity netrvali na výške minimálnej mzdy na budúci rok, ale na dodržaní zákona, ktorý je platný, a z ktorého vychádza jej výpočet. Pripomínajú to odboroví zástupcovia zamestnancov vo všetkých slovenských automobilkách – Odborový zväz (OZ) KOVO. Tí plne podporujú stanovisko Konfederácie odborových zväzov (KOZ), ktorého sú členom.



"Pokiaľ akýkoľvek minister dokáže meniť zákon a ohýbať, ako sa mu to práve hodí, v tom prípade zákon nemá zmysel. A to je v demokratickej krajine neprípustné," myslia si zástupcovia zamestnancov združení v OZ KOVO. Vyhlásenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), v ktorom podľa nich zaútočil na postavenie odborov a spochybnil ich dostatočnú reprezentatívnosť ako súčasť tripartity ich znepokojilo.



Ministrovi by odborári chceli pripomenúť, že reprezentatívnosť je téma, ktorá sa dá aplikovať aj na politických stranách. Aj pri nich je totiž zákonom stanovená hranica reprezentatívnosti. "KOZ má mandát od odborových zväzov na vyjednávanie. Účasť v tripartite je daná práve reprezentatívnosťou. Existuje minimálna stanovená hranica na to, aby bola organizácia dostatočne reprezentatívnou na to, aby bola súčasťou tripartity a rokovala s vládou," vysvetlili odborári. Táto hranica je viazaná aj rôznymi medzinárodnými dohodami.



"Politická strana nového ministra získala v posledných voľbách 8,24 %. Aj napriek tomu minister hovorí, že zastupuje všetkých zamestnaných ľudí na Slovensku. U odborárov, ktorí sú súčasťou tripartity, je to rovnaké," vysvetlilo OZ KOVO s tým, že hovoriť o zmenách v rokovaní tripartity znamená porušenie medzinárodných dohôd a zákona.