OZ KOVO potvrdil zámer Samsungu zredukovať počet pracovných miest
Bratislava/Galanta 27. februára (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO mrzí situácia v spoločnosti Samsung, ktorá sa premietla do zámeru vedenia spoločnosti zredukovať počet výrobných podnikov i pracovných miest v nich, vrátane závodu na výrobu televízorov v Galante. TASR to vo svojom stanovisku uviedla predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková. Zároveň deklarovala snahu dohodnúť pre dotknutých zamestnancov čo najlepšie podmienky ukončenia ich pracovných pomerov.
„Budeme sa snažiť pre dotknutých ľudí dohodnúť čo najlepšie podmienky ukončenia ich pracovných pomerov, a to nad rámec platnej legislatívy a Zákonníka práce,“ zdôraznila. Odborári chcú byť zároveň čo najviac súčinní s miestnym úradom práce pri hľadaní nových pracovných príležitostí pre prepustených zamestnancov a poskytovať im v rámci ich možností aj adresnú poradenskú pomoc.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) hovoril na piatkovej predpoludňajšej tlačovej konferencii o tom, že Samsung uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách. Poukázal na to, že sú veľké úvahy o tom, čo sa stane s výrobou televízorov v stredoeurópskom priestore. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia otvorila v Galante výrobný závod v júli 2003. Neskôr pribudlo aj logisticko-distribučné centrum v obci Gáň. Na prelome rokov 2007 a 2008 otvorila juhokórejská spoločnosť aj výrobný závod v priemyselnom parku Voderady. V roku 2018 rozhodla o jeho zatvorení.
