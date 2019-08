OZ KOVO súhlasí s návrhom KOZ na zvýšenie minimálnej mzdy

Predstavitelia OZ KOVO zároveň odmietli argumenty, podľa ktorých by vysoká minimálna mzda mala likvidovať pracovné miesta a ekonomiku SR položiť na kolená.

Košice 19. augusta (TASR) - Zamestnanci z východného Slovenska podporujú rast minimálnej mzdy od budúceho roka tak, ako to navrhuje Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky. Vyhlásili to predstavitelia OZ KOVO na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach. Zároveň odmietli argumenty, podľa ktorých by vysoká minimálna mzda mala likvidovať pracovné miesta a ekonomiku Slovenska "položiť na kolená".



„Súčasná požiadavka, s ktorou konfederácia vyšla, je 635 eur. Vychádzame aj z určitých odporúčaní Európskeho výboru sociálnych práv - Európskej sociálnej charty, aby minimálna mzda dosahovala určitý podiel priemernej mzdy. Diskusie budú asi pokračovať, pretože zamestnávatelia prišli s návrhom 552 eur, čo znamená, že by sa čistý disponibilný príjem zamestnanca, ktorý poberá minimálnu mzdu, mesačne zvýšil len o 17 eur, čo vychádza asi 55 centov na deň. Toto považujeme absolútne za neadekvátne,“ uviedla podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková. Podľa jej slov by takéto navýšenie nepomohlo k plneniu sociálnej funkcie minimálnej mzdy, ktorou je ochrana pred chudobou, rovnosť v spoločnosti a zabezpečenie dôstojného života zamestnancov a ich rodín.



Zvýšenie minimálnej mzdy nad 600 eur v hrubom by podľa odborárov pomohlo prelomiť bariéru nízkej ceny práce, zvýšiť zamestnanosť aj spravodlivosť v odmeňovaní. Argumentujú, že sa tým docieli zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva s následnou vyššou spotrebou a dopytom tovarov a služieb, čo by malo pozitívny dopad na malých a stredných podnikateľov. Tvrdia, že na základe výpočtov zo štatistických údajov na také zvyšovanie priestor na Slovensku je.



Minimálna mzda by mala od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. Takúto výšku navrhuje rezort práce sociálnym partnerom, ktorí o návrhu rokujú na pondelkovej Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR.