OZ KOVO vyjadruje vážne obavy nad podobou konsolidačného balíčka

Bratislava 30. septembra (TASR) - Predsedníctvo Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO vyjadruje vážne obavy nad zverejnenou podobou pripravovaného konsolidačného balíčka vlády SR, ktorý bude mať výrazne negatívne dopady najmä na tých najzraniteľnejších, na domácnosti a pracujúcich. Informovala o tom Anita Fáková z odboru komunikácie s verejnosťou a médiami OZ KOVO.



Vedenie OZ KOVO si podľa nej uvedomuje zodpovednosť vlády a nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií, tá by sa však nemala zameriavať iba na príjmovú stránku, ale aj na zefektívnenie výdavkov štátu a výraznejšie zdanenie bohatých.



Pripravovaná konsolidácia by preto mala podľa odborárov zohľadňovať viaceré sociálne aspekty, mala by byť postupná, adresnejšia a nemali by ju zaplatiť najmä zamestnanci. Tých sa totiž konsolidácia dotkne vo viacerých bodoch, počnúc nárastom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorý sa premietne do rastu cien tovarov a služieb, až po zníženie daňového bonusu. Mnohí z nich pritom stále bojujú s dôsledkami dvojcifernej inflácie a zdražovania, čo ich uväznilo v špirále nedostatočných príjmov a vysokých nákladov.



Podľa odborového zväzu to budú najmä zamestnanci, ktorí budú musieť platiť vyššie miestne dane očakávané v dôsledku výpadku príjmov v rozpočte samospráv, ktoré si takto budú musieť sanovať svoje existenčné výdavky. A budú to opäť zamestnanci, ktorí budú mať sťažené kolektívne vyjednávanie, pretože zamestnávatelia už teraz avizujú, že zvýšené náklady premietnu do cien svojich tovarov a služieb, čo im zároveň obmedzí priestor na zvyšovanie miezd a ďalších benefitov pre pracujúcich.



Fáková dodala, že predsedníctvo Rady OZ KOVO preto vyzýva vládu SR na prehodnotenie tohto konsolidačného balíčka a zároveň apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nezabúdali na svojich voličov a prostredie, z ktorého vyšli. Aby spravodlivo obhajovali záujmy ľudí, ktorých zastupujú a zmiernili opatrenia, ktoré zvýšia počet "chudobných pracujúcich" a ešte viac tak prehĺbia sociálne rozdiely na Slovensku.