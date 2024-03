OZ KOVO vyzýva na naliehavú ochranu oceliarstva a zamestnanosti v EÚ

Košice 21. marca (TASR) - Na prijatie naliehavých opatrení na ochranu európskeho oceliarskeho odvetvia a pracovných miest vyzvali odbory v košických oceliarňach U. S. Steel i celý Odborový zväz (OZ) KOVO. Poukazujú na to, že oceliarsky priemysel v EÚ dlhodobo čelí vážnym problémom, a to najmä v dôsledku lacných dovozov ocele z tretích krajín, kde výrobcovia nemusia spĺňať náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia.



"Obávame sa ďalšej straty pracovných miest, čo by sa bezprostredne týkalo aj ľudí v našom regióne," uviedol odborársky predák v košickom hutníckom podniku Juraj Varga. Výzva smeruje na budúcich europoslancov, zástupcov národnej vlády i jednotlivých ministerstiev. "Chceme vás požiadať, aby ste formou intervencie v Európskej komisii svojou autoritou a hlasom prispeli k hľadaniu riešení, ktoré pomôžu zachrániť európsky oceliarsky priemysel a v maximálnej možnej miere aj zachovať zamestnanosť v U. S. Steel Košice. V opačnom prípade bude budúcnosť nielen našej spoločnosti, ale aj tisícok jej zamestnancov a ich rodín kriticky ohrozená," skonštatoval predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice.



Odborári poukazujú na to, že hutnícke podniky čelia vysokým prevádzkovým nákladom a zároveň sú v súlade s klimatickou politikou EÚ povinné realizovať dekarbonizačné ciele, ktoré sú pre priemysel neúnosné. Nárast prevádzkových nákladov súvisí s rekordným nárastom cien energií, najmä elektriny, čo znamená aj stratu konkurencieschopnosti.



Situácia sa podpisuje i na košickej fabrike, kde sa podľa Vargu využíva iba približne 80 percent výrobnej kapacity. V minulom roku museli zamestnanci sedem mesiacov pracovať v skrátenom týždňovom režime. Tento rok sa tak stalo v januári i februári.



Odborový zväz KOVO podľa jej predsedníčky Moniky Benedekovej tak ako aj odbory v celej Európe požaduje, aby zelená transformácia bola spravodlivá pre všetkých. "Dekarbonizácia nemá znamenať úplnú deindustrializáciu Európy, pretože táto transformácia nie je možná bez zachovania priemyslu vrátane oceliarskeho a hutníckeho priemyslu. Preto potrebujeme novú priemyselnú dohodu, ktorá by umožnila nielen udržanie pracovných miest, ale aj zachovanie konkurencieschopnosti tohto odvetvia," uviedla.



K akcii Akčný deň hutníctva sa pripojilo aj vedenie košických oceliarní. Viceprezident U. S. Steel Košice Marcel Novosad skonštatoval, že EÚ sa zmenila z významného vývozcu ocele na veľkého dovozcu a jej produkcia klesá. "Musíme sa brániť pred záplavou výrobkov, ktoré sa v Európe predávajú za nespravodlivé a podnákladové ceny," povedal. Ako varovný príklad spomenul pocínované obalové plechy, ktoré v košickej fabrike patrili dlhodobo k ziskovým produktom. "Minulý rok sme však museli zatvoriť jednu z liniek, pretože naši konkurenti predávali za ceny, ktoré sú nižšie ako výrobné náklady," povedal.



Odborári podporili Antverpskú deklaráciu o Európskej priemyselnej dohode s cieľom doplniť Európsku zelenú dohodu a zachovať kvalitné pracovné miesta.