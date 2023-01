Odborový zväz Kovo vyzýva občanov na účasť v referende

Bratislava 18. januára (TASR) - Občania by sa mali v sobotu (21. 1.) zúčastniť referenda a vyjadriť svoj názor na navrhovanú zmenu ústavy. V stredu ich k tomu vyzval Odborový zväz (OZ) Kovo.



"OZ Kovo si ctí referendum ako demokratický a ústavou garantovaný nástroj, umožňujúci občanom priamu participáciu na vykonávaní štátnej moci. Referendum je prejavom suverenity ľudu, v ktorom občania rozhodujú priamo a nezávisle o zásadných spoločenských otázkach," konštatuje zväz vo vyhlásení, ktoré na tlačovej konferencii prezentovala jeho predsedníčka Monika Benedeková.



OZ Kovo podľa nej podporuje uplatňovanie všetkých prostriedkov na upevňovanie demokracie a rozvíjanie aktívnej občianskej spoločnosti. Z tohto dôvodu podporuje aj účasť občanov na každom referende, ktoré je v súlade s ústavou a zákonmi.



Cieľom odborov bolo podľa Benedekovej objasniť aj účel nadchádzajúceho referenda, pretože niektorí členovia OZ Kovo nie celkom správne vnímajú jeho cieľ. Pripomenula, že právny poriadok SR v súčasnosti neobsahuje nástroj, ktorý by umožnil občanom skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR. "Ak takúto možnosť ako občania chceme mať, musí byť zmenená ústava a to má byť cieľ referenda," zdôraznila šéfka zväzu.



Referendum bude v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.