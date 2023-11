OZ KOVO: Za nedostatok vodičov autobusov môžu neriešené problémy

Bratislava 2. novembra (TASR) - Za nedostatok vodičov v prímestskej autobusovej doprave môžu dlhodobo a systematicky neriešené problémy v tomto odvetví, nie legislatíva umožňujúca odchod do predčasného dôchodku. Upozornil na to Odborový zväz (OZ) KOVO.



Vodiči podľa odborárov do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch odchádzajú pre fyzickú aj psychickú únavu spôsobenú preťažovaním a náročnými pracovnými podmienkami, ktoré súvisia s organizáciou pracovného času. Na pracovisku totiž strávia nielen šoférovaním, ale aj čakaním medzi spojmi oveľa viac ako 40 hodín týždenne.



"Dopravcami navrhovanú možnosť pracovať aj popri predčasnom dôchodku považujem za nesystémové riešenie, ktorým by sa ťarcha problému preniesla na štát v podobe platenia predčasných penzií vodičom, ktorí by zároveň mali príjem zo zamestnania," uviedla predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková. Ako dodala, potrebné je riešiť zmenu organizácie práce, najmä pracovného času vodičov, zlepšenie ich pracovných podmienok a mzdového ohodnotenia.



Odborári pri riešení situácie s nedostatkom vodičov prímestských autobusov navrhujú obnoviť odvetvové kolektívne vyjednávanie v autobusovej doprave. Zamerať sa tiež podľa nich treba na revíziu zákona o organizácii pracovného času v doprave s cieľom zosúladenia osobného a pracovného života. OZ KOVO navrhuje aj pripraviť reformu vzdelávania, ktorá umožní získať vodičské oprávnenie ako súčasť výučby, či zmeniť systém odmeňovania vodičov autobusov na spravodlivejší.