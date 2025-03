OZ KOVO: Zamestnanci v odboroch často čelia šikanovaniu od firiem

Bratislava 25. marca (TASR) - Zamestnanci, ktorí sú združení v odboroch, často čelia sankciám, šikanovaniu alebo prepúšťaniu od zamestnávateľov, a to z dôvodu pôsobenia v týchto odboroch. Zástupcovia Odborového zväzu (OZ) KOVO na utorkovej tlačovej konferencii upozornili na takéto konanie, ktoré nie je v súlade so zákonom.



"Prepúšťanie odborárov vo vyspelom demokratickom svete je červenou čiarou, za ktorú väčšina zamestnávateľov nejde. Na Slovensku sa však toto stáva trendom a v poslednom období naozaj pomerne častým a veľmi nebezpečným. Prepustenie odborového funkcionára je zlou vizitkou aj pre zamestnávateľov, pretože je znakom toho, že ten sociálny dialóg nefunguje. Ako odbory si myslíme, že v skutočnej demokracii by sa nikto nemal báť vykonávať odborársku činnosť pre odbory," povedala predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková.







Prepustenie ľudí, ktorí sú združení v odboroch, je podľa nej vážnym zásahom do ich pracovného života a útokom na odborové práva. Zdôraznila, že zamestnávatelia sa často uchyľujú k prepusteniu predsedov odborov, aby sa zbavili nepohodlného človeka, ktorý vyjednáva lepšie pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov vo firme. Zároveň prepustenie odborového funkcionára je často aj zastrašením pre ostatných pracovníkov vo firme. Ako príklad uviedla prepusteného predsedu základnej organizácie OZ KOVO v spoločnosti Air International Thermal Slovakia (AITS) Adriána Šubu, ktorý dostal výpoveď vo februári tohto roka z dôvodu nadbytočnosti vo firme.



Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš (Hlas-SD) doplnil, že nielen na Slovensku, ale aj v EÚ by sa malo v súvislosti s touto situáciou posilniť postavenie európskych zamestnaneckých rád. Jedným z návrhov, o ktorom rokuje aktuálne Európsky parlament, je, aby členské štáty zaviedli nástroj predbežného súdneho opatrenia v prípade prepúšťania odborových funkcionárov.



"Musíme zmeniť zákony tak, aby takéto konanie zamestnávateľov bolo ekonomicky nevýhodnejšie ako to, čo robia dnes, to znamená zlikvidovať odborovú organizáciu jednoducho nie je možné. Nie je možné, aby pre zamestnávateľa bolo lacnejšie, protizákonne sa zbaviť odborov, ako s nimi viesť seriózny a korektný dialóg. Chceme iniciovať také legislatívne zmeny, ktoré budú mať dostatočný odstrašujúci účinok pre zamestnávateľov, aby k takémuto konaniu vôbec nepristúpili," uzavrel Ondruš.