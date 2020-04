OZ Lepšia doprava hodnotí program vlády v doprave ako zväčša dobrý

Bratislava 23. apríla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Lepšia doprava hodnotí programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti dopravy vo väčšine bodov ako dobré. Pozitívne vníma predovšetkým orientáciu na verejnú hromadnú dopravu a budovanie integrovaných dopravných systémov. V integrácii podľa združenia Slovensko roky zaostáva.



Víta tiež zámer spracovať národný plán dopravnej obsluhy a zvážiť zjednotenie objednávania dopravných výkonov vo verejnom záujme do jedného subjektu. "Stav, v ktorom osobné vlaky objednáva ministerstvo a prímestskú autobusovú dopravu vyššie územné celky, je po všetkých stránkach zlý," tvrdí združenie. Nazdáva sa však, že objednávateľom celkovej regionálnej dopravy by mali byť vyššie územné celky, nie centrálna inštitúcia zriadená ministerstvom.



OZ tiež poukázalo na to, že vláda chce zvýšiť výdavky na údržbu a rekonštrukciu najpoužívanejších železničných tratí. Skonštatovalo, že investovanie do hlavných tratí je síce prioritné, ale potrebné je pridať na všetky používané železničné trate.



Zámer preskúmať "možnosti zavedenia inovatívnych mechanizmov na obnovu vozového parku obyvateľstva" je podľa OZ v kontraste s podporou verejnej hromadnej dopravy. Podľa združenia nie je na mieste uvažovať o nejakých formách šrotovného. "Vozidlový park má podstatne lepšie zloženie než pri predchádzajúcej kríze a na jeho obnovu postačujú existujúce mechanizmy pôžičiek a lízingov," podotklo.



Najväčšie výhrady má združenie k rozširovaniu bezplatnej dopravy. Pred bezplatnou dopravou preferuje výrazné zľavy s cieľom uľahčiť cestovanie skupinám, ktoré nemajú na plné cestovné. "Poskytovanie dopravy zadarmo nabáda ľudí k cestám, ktorých potrebu by v prípade platenia necítili, alebo v rámci obcí ku krátkym cestám, ktoré by absolvovali peši," poznamenalo združenie.