OZ Náš Prešov nesúhlasí s rezortom dopravy v súvislosti s výstavbou R4

Prešov 25. februára (TASR) – Členovia občianskeho združenia (OZ) Náš Prešov nesúhlasia s argumentmi rezortu dopravy, čo sa týka výstavby rýchlostnej cesty R4. V januári sa listom obrátili na ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorým ho požiadali o urýchlenie výstavby druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, a následne s jej pokračovaním až k hranici s Poľskom. Petíciu, ktorú v tejto súvislosti spustili v uplynulých dňoch, podpísalo doteraz približne 2350 ľudí.



"Stále sa to točí okolo druhej etapy severného obchvatu, ale my hovoríme o celej R4. Čo sa týka severného obchvatu, v liste od ministra je uvedené, že verejné obstarávanie bude dokončené po ukončení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. My sme sa teraz dozvedeli, že ešte stále nie sú vyriešené majetkovoprávne pozemky, čo je dosť smutná vec," uviedol počas štvrtkového brífingu člen OZ Náš Prešov Ján Benko.



Ako povedal, skutočný termín začiatku verejnej súťaže na zhotoviteľa druhej etapy severného obchvatu Prešova bude podľa listu ministra stanovený po potvrdení ekonomickej efektívnosti investície. Aktivisti poukazujú na to, že v januári bola v Prešovskom kraji najvyššia miera nezamestnanosti na Slovensku.



Zároveň vyzývajú vládu, aby začala viac 'tlačiť' smerom k Európskej komisii, keďže R4 ako súčasť Via Carpatia sa ešte stále nenachádza v transeurópskom dopravnom koridore. Podľa nich je to možno chyba, pre ktorú sa nemôžu čerpať peniaze aj z iných európskych zdrojov.



V štúdii realizovateľnosti R4 sú podľa Benka uvedené dva úseky, ktoré musia byť zrealizované do roku 2020, ani jeden z nich však nie je zrealizovaný. "Prvý je úsek Kapušany – Lipníky, druhým je intravilán mesta Giraltovce. Aj daná štúdia uvádza, že viac ako 40 percent dopravy na Poľsko je nákladná doprava, ktorá ide cez intravilány obcí," skonštatoval Benko.



Pri spustení petície sa aktivisti listom obrátili aj na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO). Dostali podľa nich zdvorilostné odpovede.



"V stredu 3. marca organizujeme stretnutie zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov a nášho OZ, kde chceme prijať spoločné kroky, aby sa začala R4 konečne stavať," dodal predseda OZ Náš Prešov René Polačok s tým, že ak im to pandemická situácia dovolí, nevylučujú ani protestnú akciu.